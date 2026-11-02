Un siniestro vial se registró este lunes 2 de noviembre, alrededor de las 00:50, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de Villa Clara, departamento Villaguay.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Concordia–Viale, ocupada por dos hombres, colisionó contra uno de los tres equinos que se atravesaron repentinamente sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el animal murió y el vehículo sufrió daños materiales. Sus ocupantes, en tanto, no presentaron lesiones.

Localizaron al propietario de los animales

En el lugar intervino personal de la Comisaría Villa Clara, que solicitó la colaboración de efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Durante la mañana, luego de realizar tareas de búsqueda e investigación, la Policía logró localizar al propietario de los equinos involucrados. De esta manera, se pudo establecer la titularidad de los animales y avanzar con las actuaciones correspondientes por el siniestro.