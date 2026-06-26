Conocer una ciudad ya no implica solamente recorrer sus calles. También es posible hacerlo a través de historias, voces y paisajes sonoros que ayudan a descubrir aquello que muchas veces pasa desapercibido. Esa es la propuesta de "Caminemos por Paraná", el ciclo de podcasts que acaba de estrenar su tercera temporada y que invita a mirar la capital entrerriana desde otra perspectiva.

El lanzamiento coincide con el 213° aniversario de la elevación de Paraná al rango de Villa, y propone un recorrido por los espacios que marcaron el crecimiento urbano de la ciudad bajo el eje "Paraná Moderna".

El primer episodio está dedicado a la Plaza San Miguel, uno de los lugares más emblemáticos de la capital provincial y escenario de importantes transformaciones arquitectónicas, sociales y culturales a lo largo de su historia.

Una invitación a recorrer la ciudad de otra manera

La propuesta está pensada tanto para quienes viven en Paraná como para quienes la visitan y desean conocerla más allá de sus principales atractivos turísticos.

Cada capítulo funciona como una guía sonora que permite caminar por distintos sectores de la ciudad mientras se descubren historias, personajes y edificios que forman parte de la identidad local.

El proyecto forma parte del programa Marca Paraná y es desarrollado de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través de su Centro de Producción en Comunicación y Educación, y la Radio Comunitaria Barriletes.

El contenido reúne el trabajo de comunicadores, historiadores, arquitectos y especialistas en patrimonio, logrando un equilibrio entre el rigor histórico y un lenguaje accesible para todo público.

Disponible para escuchar cuando quieras

El capítulo dedicado a Plaza San Miguel ya puede escucharse gratuitamente en Spotify y YouTube, además de haber tenido su estreno radial por Radio Costa Paraná.

Como ocurrió en las temporadas anteriores, los nuevos episodios también pasarán a integrar el proyecto "Ciudad y Memoria", un circuito autoguiado que propone recorrer Paraná utilizando recursos digitales para enriquecer la experiencia de vecinos, turistas y estudiantes.

Durante los próximos meses se publicarán otros cinco capítulos que continuarán explorando distintos espacios representativos de la modernización de la ciudad.

La música también cuenta historias

Uno de los aspectos que distingue esta producción es su cuidado diseño sonoro. En esta nueva temporada, la banda musical fue creada por el músico y luthier paranaense Pablo Suárez, quien aporta composiciones inspiradas en la identidad del Litoral.

El primer episodio concluye con "Candombe Lento", una obra perteneciente a Tangó de San Miguel. Candombes del Litoral Argentino, que acompaña el relato y convierte la escucha en una experiencia inmersiva.

Para quienes disfrutan del turismo cultural, la historia local o simplemente buscan nuevas formas de conocer la región, "Caminemos por Paraná" ofrece una propuesta diferente: ponerse los auriculares, caminar sin apuro y dejar que la ciudad cuente su propia historia.