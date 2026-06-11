Crespo– El sábado 7 de septiembre, organizado por el Jardín Rayito de Sol, se presentará en el Salón Esperanza el grupo musical y teatral infantil, K-Up! con su espectáculo Live Tour de Mundo. Los amigos más locos del bosque de Glovandia invitan a bailar con ellos en esta historia para toda la familia, llena de sorpresas. El espectáculo para disfrutar con los personajes favoritos, comenzará a las 16:00.

Es un grupo entrerriano, que actualmente están presentando su tercera producción teatral: K-Up! y su primer álbum de música original: Ven a bailar, de la mano de Universal Music Publishing Group. El espectáculo está estructurado en seis actos, con música y guión originales, 12 artistas en escena y un equipo técnico de más de 20 jóvenes trabajando. La producción es de alta calidad, con multimedia, vestuario de elaboración propia –desarrollado por el mismo equipo detrás del Circo Servian y las temporadas de invierno de Panam–, diseño lumínico de primer nivel –compartiendo equipo con la compañía de danza de Mora Godoy– y dinámicas especiales.

El guión está desarrollado con el objetivo puntual de identificar a todo el grupo familiar. Cuenta con elementos pensados para los niños más pequeños, elementos para los niños más crecidos y también guiños y chistes para los padres y adultos presentes en la sala.

Las entradas anticipadas cuestan $ 150 y están disponibles en el Jardín Rayito de Sol (Av. Independencia 1190), por teléfono: 4950235.