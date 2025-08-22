Bitget, una de las principales plataformas globales de intercambio de criptomonedas, y Pala Blockchain, líder en tokenización de activos, anunciaron este jueves una alianza inédita que promete transformar el sector inmobiliario: los inversores podrán adquirir propiedades tokenizadas y pagarlas directamente con criptomonedas, en el marco de un sistema regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La iniciativa busca responder a una demanda creciente de soluciones legales y tecnológicas para la tokenización de activos, ofreciendo un ecosistema integrado que garantiza trazabilidad, cumplimiento normativo y una experiencia de usuario accesible tanto para inversores como para emisores.

“Estamos abriendo las puertas a una nueva era para el mercado de capitales y el sector inmobiliario. Al integrar los pagos con criptoactivos dentro de un entorno regulado, brindamos seguridad a los inversores y una vía directa para que empresas tradicionales accedan a nuevos mercados y fuentes de financiamiento”, destacó Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina.

En la misma línea, Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de Pala Blockchain, señaló: “La tokenización de activos reales dentro de un marco regulado, permite a inversores y emisores contar con una herramienta de financiamiento e inversión dinámica, simple y de escala global. La alianza entre Bitget y Pala muestra cómo la industria cripto y Web3 busca formalizarse e integrarse con los mercados tradicionales para llevarlos a un nuevo nivel”.

Tokenización regulada y pagos en cripto

Bajo la premisa “Tokenizá con Pala. Pagá con Bitget”, la alianza permite convertir cualquier activo inmobiliario en un token digital, seguro y vinculado de manera unívoca al bien real. Pala aporta su tecnología de registro distribuido (TRD) para la tokenización, mientras que Bitget, como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) autorizado, brinda la infraestructura de pagos en criptomonedas y asegura el cumplimiento normativo exigido por la CNV.

El modelo facilita la creación de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión privados tokenizados, permitiendo que tanto el financiamiento como el cobro se realicen directamente en criptomonedas, de manera legal, transparente y trazable.

Impacto en el sector inmobiliario

La colaboración Bitget–Pala ofrece beneficios concretos:

Para inversores: posibilita la entrada con capital fraccionado, mayor liquidez y acceso global.

Para desarrolladores y empresas: abre una vía alternativa de financiamiento más ágil, escalable y eficiente.

abre una vía alternativa de financiamiento más ágil, escalable y eficiente. Para profesionales del sector: digitaliza procesos clave, aportando seguridad y trazabilidad a cada operación.

La iniciativa se presenta como un paso decisivo hacia la integración del mundo cripto con uno de los sectores más tradicionales de la economía, sentando las bases para un nuevo modelo de inversión inmobiliaria en Argentina y la región.