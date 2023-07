Victoria.- Hoy, a partir de las 20:30 en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474), el grupo musical El Rebusque tocará en el marco del ciclo Victoria al Piano. Se trata de una agrupación de tango que surgió en 2020 a partir de la investigación de distintos compositores de tango de Rosario a lo largo de la historia. Está integrado por la pianista victoriense Agustina Otegui, en voz Ana Paula Berardo, en bandoneón Fabricio Leocatta, en contrabajo Jeremias Serpi y en violín Ariadna Bruschini.

El Rebusque conjuga una mirada actual a partir de composiciones y arreglos propios. Ha brindado numerosos conciertos en importantes salas de Rosario. También, ha participado en ciclos gestionados por la Asamblea de Músicos Rosarinos de Tango (AMRT) y por la Cooperativa de Músicos Tangueros Rosarinos (MuTaR). En 2021 fue seleccionado por el gobierno de Mendoza para participar del Festival Tango por los caminos del vino 2021.

“El Rebusque se conformó en vísperas de pandemia, cuando un grupo de jóvenes teníamos ganas de ponerle una impronta nueva a tangos clásicos y, al mismo tiempo, empezar a investigar en el armado de arreglos nuevos como, a su vez, de comenzar a componer tangos que nos identifiquen en los tiempos que corren hoy en día, sumándonos al auge del tango presente. Dentro del repertorio que haremos este sábado habrá algunos arreglos de tangos tradicionales como también composiciones propias del grupo”, contó Agustina Otegui en diálogo con Paralelo32.

En relación al ciclo musical Victoria al Piano, comentó: “Me parece un ciclo que ha tenido muchos aspectos positivos, ya sea por el objetivo principal que tuvo de la restauración del piano como también para el movimiento cultural de la ciudad, destacándose plenamente el piano. Un instrumento que, a lo largo del ciclo, queda demostrado que puede interpretarse en variados géneros musicales, brindando conciertos y propuestas para todos los gustos”.

La pianista victoriense aconsejó a los jóvenes músicos que quieren desarrollar una carrera musical que “se animen y lo elijan por pasión y porque realmente les gusta hacer y trabajar de la música”. Asimismo, dijo que muchos ven la carrera musical como algo sencillo, pero no es así ya que “hay que tener muchísima dedicación y compromiso” con lo que se hace. “Estamos formándonos como trabajadores de la cultura y eso conlleva una gran responsabilidad social”, concluyó.

Consultada por el actual panorama donde la inteligencia artificial gana cada vez más lugar, opinó que ésta es un avance increíble en la tecnología, tanto que la asusta un poco. “Citando el ejemplo de la canción «Muchachos» recreada con inteligencia artificial con la voz de Gardel y hecho tango me parece un acto sí llamativo, tal vez, pero frío en lo musical. La música es un arte que sucede en un momento y no vuelve a ser lo mismo si lo repetimos o lo recreamos, no percibo a la inteligencia artificial como parte de un arte, y lo veo muy alejado del lado sentimental del arte musical y del género. En cambio, sobre la exploración tímbrica que muchos artistas persiguen en el presente, sostuvo: “Me parece una manera de innovar en el género, hay varios grupos de electro tango en donde ya se pueden escuchar, todo dependerá de cuál es la búsqueda artística de cada uno”.

Por último, se refirió a su actuación en Victoria, su ciudad. “Todo es emoción porque ir a la ciudad de donde soy y compartir con mi gente lo que tanto me gusta hacer no se compara con nada. Que mis familiares, amigos y conocidos que muchas veces no pueden ir a escucharnos tengan la oportunidad de ir me llena de alegría. Y, obviamente, que mis compañeros del quinteto puedan conocer nuestro lugar, también. Espero que disfruten de nuestra música y que sigan acompañando al Rebusque en el futuro”.