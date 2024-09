Victoria-En el marco del Día del Inmigrante celebrado el pasado miércoles 4 de septiembre y de la novena a Nuestra Señora de Aránzazu, se trasladó al templo basilical, la imágen de Nuestra Señora de los Migrantes que se encuentra entronizada en el parque de la Capilla San Benito del Quinto Cuartel.

Una imágen aquella definida por nuestra contemporaneidad, ya que según la pertinente explicación brindada por la Sra. Graciela Avendaño, Pro Tesorera de Cofradía Nuestra Señora de Aránzazu ante todos los feligreses presentes, relató que en el año 2018 cuando los integrantes del Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y la Comisión Directiva del Hogar de Niñas “María Oberti de Basualdo”, fue la punta de lanza para la concreción de muchas acciones que hoy conforman nuestra idiosincrasia.

Continuando su relato, indicó que teniendo presente que los inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad, vascos, españoles y en una inmensa mayoría italianos, quienes en gran número se asentaron el Quinto Cuartel, además de sembrar de religiosidad nuestro suelo, colaboraron generosamente para la concreción del “Asilo de Huérfanas”; por lo que ambas comisiones, con el valioso apoyo del entonces Párroco Héctor Trachitte y el Vicario Padre Emmanuel Tournoud, se logró la autorización del Obispado para que, en una gruta que existía en el Hogar de Niñas (la cual fuera trasladada y reconstruida con total precisión por diversas Áreas del Gobierno Municipal, al parque de la Capilla San Benito del 5to Cuartel), se entronizara en ese año, un cuadro de la Virgen “Madre de los Migrantes”.

Al año siguiente, en el 2019, se reemplazó dicho cuadro gracias al Sacerdote Benedictino Rubén María Leikam, quien esculpió la imagen que hoy se encuentra en su gruta en la Capilla San Benito del Quinto Cuartel.

Dos instituciones un mismo fin

En franca consonancia con aquello, desde Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, se invitó a las presidentas de ambas instituciones, Sociedad Italiana de Socorros Mútuos (Arquitecta Virginia Sosa Banchero) y Hogar de Niñas María Oberti de Basualdo (Noemí Castaño Godoy); amén de haber dispuesto que la celebración religiosa estuviese encabezada por el presbítero Emanuelle Zappaterra, italiano, quien oportunamente arribara a nuestra ciudad en el año 2022, desde la Diócesis de Ferrara, el cual luego de pasar por la administración de Parroquia San Roque de Montpellier, en la actualidad se encuentra en la Parroquia Nuestra Señora de las Islas, en Villa Paranacito.

Con ellos dialogamos desde Paralelo 32, quienes manifestaron sobre todo el sentir de aquellos inmigrantes, cuya siembra hoy es férrea cosecha de nuestro suelo.

En primera instancia el Padre Emanuelle Zappaterra hizo hincapié en su aprecio y buen recuerdo por su paso por Las Siete Colinas, «los lazos que me unen a esta advocación y comunidad son muy fuertes» dijo en clara referencia su regreso como visitante a Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, para luego destacar su condición de inmigrante, ya que tal como se especifica en párrafos anteriores, es oriundo de Ferrara, Italia, «uno lo deja todo para arraigarse en otra cultura que se vuelve tu realidad, pero normalmente se extraña lo que propiamente pertenece a tu historia personal, lo que te identifica, acá gracias a Dios, yo soy el Tano».

«Siempre me he sentido y me siento muy acompañado con el cariño de la gente, pero sí siempre pensando en mis raíces».

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Italiana de Socorros Mútuos, Virginia Sosa Banchero hizo hincapié en el sentimiento que embarga a las personas que parten de sus lugares de orígen, «el hombre siempre ha migrado y buscado un nuevo lugar para vivir. En la oración que hoy rezó el Padre de la Virgen, creo que también se habla de todo lo que la persona que deja su tierra y busca nuevos horizontes también deja de sí y cómo se encomienda su espíritu a su creencia» indicó, agregando que todo ese desprendimiento está definido por la palabra desarraigo.

«Nosotros pertenecemos a descendientes que encontraron un lugar y hoy muchos de sus descendientes migran» expresó, para luego enfatizar en la actividad intrainstitucional que les compele a todo el equipo de la Sociedad Italiana, «permanentemente se están atendiendo preguntas de personas que solicitan información, consultas, asesoramiento para tramitar la ciudadanía o los que ya la tienen, todas las reglamentaciones y nosotros tratamos de brindarles un servicio; además de todas la actividades culturales que realizamos y enseñanza de la lengua».

«Nosotros desde la institución somos muy cautelosos al brindar información, además de contención y asesoramiento» enfatizó.

En tanto Noemí Castaño Godoy, presidenta del Hogar de Niñas María Oberti de Basualdo expresó, «el apostolado de oración del Hogar de Niñas, con toda su historia, con 104 años siempre ha trabajado en comunidad, no sólo para los niños huérfanos, sino para acompañar a las demás instituciones y en esta oportunidad con la Sociedad Italiana», agregando en su relato que comisiones anteriores a la que hoy preside, fueron las que en connivencia con «la italiana» realizaron el trabajo hoy visible en el parque de la capilla del Quinto Cuartel.

Al finalizar, dejó expuesto el sentimiento vasco que la atraviesa, » yo siento que es también un homenaje a nuestro pueblo, a nuestros abuelos, porque todos vinieron con esa expectativa de un país mejor; no sólo los italianos, sino los genovenses y los vascos que fueron nuestros primeros habitantes…es también un homenaje para ellos.»

“Protettice dei migranti, prega per noi”

Durante el desarrollo de la Santa Misa el Padre Emanuelle Zappaterra oró en italiano frente a la imágen de la Nuestra Señora de los Migrantes, la que se encuentra ubicada en el parque de la Capilla San Benito del Quinto Cuartel.

«O celeste Madre, noi veniamo ad implorare i tuoi materni favori! Ascolta la nostra voce, coprici col tuo manto, sostienici con la tua amorevole protezione, soccorrici nei pericoli e guidaci al cielo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Nostra Signora, Madre e Protettrice dei migranti, prega per noi!».

Traducción «(Madre celestial ¡venimos a pedirte tu maternal intercesión! Escucha nuestra voz, cúbrenos con tu manto, ampáranos con tu amorosa protección, ayúdanos en los peligros y guíanos hasta el cielo ¡oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Nuestra Señora, María Madre y Protectora de los Migrantes, ruega por nosotros. Amén)