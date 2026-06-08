En medio de la tensión por la avanzada de las fuerzas rusas en Ucrania, un misil cayó en un gran edificio residencial de la capital, Kiev, tal como puede verse en un video difundido por Al Jazeera, una agencia internacional de Qatar, el cual registró el momento exacto del impacto.

“Lo más impresionante del ataque a Kiev de este tercer día de guerra, al momento, es un misil ruso que destruyó la parte alta de un edificio residencial que está a siete kilómetros del centro. Increíblemente no hubo muertos”, indicaron.

En las imágenes que se difundieron se ven los importantes daños que se generaron sobre la estructura edilicia del complejo de departamentos ubicado en el sur de Kiev. Un gran hueco en uno de sus costados es lo más llamativo.

Además, en el video de 57 segundos publicado por la agencia, se puede observar: cómo fue el impacto, visto desde adentro de uno de los departamentos; el momento en que se intentó asistir a los residentes, que debieron evacuar el lugar; y cómo los bomberos trabajaron en el lugar para apagar el fuego.

La noticia del ataque fue dada a conocer por el servicio estatal de situaciones de emergencias de Ucrania, que detalló que el misil cayó entre los pisos 18º y 21º del edificio.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, se hizo eco de esto, y en sus redes sociales indicó: “Kiev, nuestra espléndida y apacible ciudad, sobrevivió a una nueva noche de ataques de las fuerzas terrestres rusas y a los misiles. Uno de ellos impactó en un inmueble residencial”.

Sin embargo, este hecho generó versiones cruzadas entre las autoridades rusas y las ucranianas, dado que el ministro de Defensa del gobierno de Vladimir Putin, Igor Konashenkov, recalcó que, si bien hubo ataques con misiles en Ucrania, estos fueron dirigidos exclusivamente contra estructuras militares. De esta manera, en medio de la indignación que se generó por el ataque al edificio, dijo: “Quiero enfatizar, una vez más, que el fuego es dirigido solamente contra objetivos militares de la fuerzas armadas de Ucrania, excluyendo daño a la infraestructura social y residencial”.