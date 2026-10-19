El juvenil padelista Gonzalo Weinmeister fue seleccionado como uno de los integrantes del seleccionado juvenil argentino que del 10 al 14 de noviembre estará disputando el Panamericano de Menores 2026 en Cancún, México. Integra una de las dos parejas que disputarán la categoría Sub 16.

No es la primera vez que el juvenil victoriense integra el seleccionado nacional. Ya lo hizo en septiembre de 2024, también en el Panamericano de Menores, pero en categoría Sub 14, donde ya se consagró campeón.

Seleccionados victorienses

Victoria le ha dado al pádel argentino numerosos jugadores seleccionados juveniles, más de lo que le ha dado cualquier otro deporte a sus respectivas confederaciones. Varios de estos se consagraron campeones continentales, y sólo un campeonato mundial, el de Pamela Albornoz.