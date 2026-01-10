Más de 30 localidades ofrecen festivales y eventos en verano • Termas, carnavales, fiestas, turismo rural, parques naturales, sitios históricos, exponen las variadas ofertas entrerrianas • El sector turístico espera buena demanda pero hay cautela sobre la rentabilidad empresaria para esta temporada • El optimismo se alimenta de un aumento del 30% en las consultas de potenciales visitantes.