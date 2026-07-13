Un utilitario resultó gravemente dañado al incendiarse mientras circulaba por la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 331, en jurisdicción de Lucas González, departamento Nogoyá.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 del domingo, cuando personal de la Comisaría de Lucas González fue alertado sobre el incendio de un vehículo que se desplazaba en dirección a Nogoyá.

Según informó la Jefatura Departamental Nogoyá, el rodado involucrado fue una Renault Kangoo, conducida por una mujer mayor de edad domiciliada en la localidad santafesina de Bernardo de Irigoyen.

De acuerdo con el relato de la conductora, mientras transitaba por la ruta comenzó a percibir un intenso olor a quemado. Al detener la marcha y descender del vehículo, observó que el utilitario ya estaba siendo consumido por las llamas, aparentemente a raíz de un desperfecto mecánico.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Lucas González, que logró controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara.

A pesar de los importantes daños materiales ocasionados en el vehículo, no se registraron personas lesionadas.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, aunque en principio todo indica que el origen del incendio habría sido una falla mecánica.