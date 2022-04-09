María Grande- El músico Diego Mait confirmó que su canción «Entre Ríos» fue incluida en el cancionero multimedia del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Desde este link se puede ver y descargar la partitura y letra, además de ver y escuchar la canción en el video clip.

“Entre Ríos” es una Chamarrita con una instrumentación de batería electrónica e instrumentos ocupados en otros géneros como el Rock. “La grabé y mezclé en los estudios de ‘La Puerta de al lado’ y está incluida en mi disco más reciente, el número 10 con canciones mías, llamado “Música y Letra”, disponible en Spotify y Youtube, entr otras plafaformas”, dijo a Paralelo 32.

“El saber que una de mis canciones nuevamente será material de trabajo para los docentes de música de todas las escuelas de nuestra provincia y llegar a cada gurí entrerriano me llena de alegría. Las jornadas de escribir, tocar y grabar por ahí dan estas cosas lindas”, agregó a este medio.

“Agradezco mucho a Alejandro Sánchez del Área Artística de este Organismo y acá uno que de alguna u otra manera colaboró para que esto sea un hecho. Gracias a Marcelo Amorosi del Área de Cultura de María Grande por la realización del Video Clip y a Carlos Martínez por grabar el acordeón”, concluyó.