Durante una entrevista en el programa Crespo en Vivo que se emite por FM Boing 93.7 y en streaming, Marisol compartió el origen de esta iniciativa: "Este taller surgió como respuesta a una necesidad que observamos desde ASA, donde tenemos un roperito solidario que funciona todos los segundos miércoles de cada mes en la iglesia ubicada en calle Alem 555", explicó.

A través de ese espacio, notaron que muchas personas no sabían cómo hacer pequeños arreglos en la ropa donada, como coser un botón o arreglar un cierre. “Algunas mamás nos decían que no querían llevarse prendas, que se encontraban en buen estado, solo porque necesitaban un arreglo mínimo, y no sabían cómo solucionarlo”, relató Marisol.

Fue así como, con el apoyo de voluntarias, herramientas prestadas y muchas ganas de compartir lo que sabían, pusieron en marcha este taller de costura básica, que busca enseñar lo necesario para resolver pequeños problemas cotidianos con la ropa: desde hacer un ruedo hasta ajustar una prenda que no calza bien. “No somos modistas ni costureras profesionales, pero entre todas aportamos lo que sabemos”, aclaró Marisol con humildad.

Un espacio para aprender y compartir

El curso se dictará cada 15 días, los miércoles de 15:00 a 16:30, y por ahora está pensado para tener cinco encuentros. Sin embargo, no descartan extenderlo si hay interés. “Ya tenemos 11 personas inscriptas, pero todavía quedan cupos”, informó.

Las clases serán prácticas y flexibles, adaptadas al nivel de cada participante. Las asistentes solo necesitan llevar cosas básicas como aguja, hilo, botones, elásticos y alguna prenda para arreglar. El objetivo es que puedan aprender haciendo, y que salgan del taller con soluciones útiles para su día a día.

Quienes están a cargo de esta propuesta, además de Marisol, son Carmen Álvarez, Nelly Muller y probablemente Graciela Seyfried. Todas mujeres comprometidas, que dedican parte de su tiempo libre a ayudar a otros: “El primer beneficiado cuando uno da algo, es uno mismo”, afirmó Marisol, agradecida por la oportunidad de servir.

Más que costura: un compromiso con la comunidad

ASA lleva adelante otras actividades solidarias en Crespo. Además del roperito, todos los sábados de 16:00 a 18:00 funciona un merendero en el patio de la iglesia, a cargo de jóvenes universitarios de la UAP. En caso de mal tiempo, las actividades se trasladan al salón de jóvenes. Allí, los niños disfrutan de juegos, meriendas y propuestas educativas, mientras que los padres pueden asistir a charlas informativas sobre temas como tecnología, salud e higiene infantil.

El sábado 16 de agosto, además, se celebrará el Día del Niño con una jornada especial en ese mismo horario y lugar: calle Alem 555.