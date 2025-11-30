La Fundación Encuentro presentó por primera vez el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un nuevo indicador que busca medir el esfuerzo económico que implica trabajar como repartidor en plataformas de delivery. El dato inicial es contundente: en septiembre de 2025 un trabajador debió completar 461 pedidos promedio para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes y evitar caer en la pobreza.

Según supo Noticias Argentinas, el indicador convierte los costos de vida en la unidad de medida más representativa del sector: el viaje realizado. Para ello toma como referencia el valor del pedido promedio sin propinas, que en septiembre se ubicó en $2.553,6, considerando los valores de Rappi y PedidosYa.

El costo de vida traducido a pedidos

El nuevo coeficiente se complementa con un conjunto de indicadores que expresan distintos gastos cotidianos en términos del número de pedidos que un repartidor debe completar:

Sostener un hogar de cuatro personas: 461 pedidos

461 pedidos Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos

271 pedidos Crianza de un hijo: 190 pedidos

190 pedidos Salario Mínimo Vital y Móvil: 126 pedidos

126 pedidos Canasta alimentaria individual: 67 pedidos

67 pedidos Monotributo categoría A: 15 pedidos

15 pedidos Llenar un tanque de nafta: 2 pedidos

Los datos permiten dimensionar, desde la lógica del propio sector, la magnitud del esfuerzo necesario para sostener gastos básicos mensuales.

Un sector sin parámetros salariales

El informe advierte que el APP es clave porque las plataformas de reparto carecen de referencias salariales claras, a diferencia de otros rubros de la economía. La falta de métricas objetivas dificulta comprender la capacidad adquisitiva de un sector integrado mayoritariamente por jóvenes y migrantes, y donde las condiciones laborales suelen ser altamente variables.

Además, el ingreso disponible del repartidor queda condicionado por factores externos: la demanda, el clima, los algoritmos de asignación de pedidos y los costos asociados al trabajo, como combustible, mantenimiento del vehículo y datos móviles.

Un intento por transparentar la realidad del delivery

Con el lanzamiento del APP, la Fundación Encuentro busca visibilizar la relación entre el valor del pedido y el nivel de vida que puede alcanzar un trabajador, aportando una herramienta inédita para analizar la economía del reparto en Argentina.

El indicador aspira a instalar una discusión necesaria en el sector: cuántos pedidos hacen falta para vivir y cómo las condiciones actuales restringen o expanden el ingreso real de quienes realizan una actividad clave para la vida urbana contemporánea.