La comuna de María Teresa, ubicada a 170 kilómetros de Rosario en el departamento General López, decidió avanzar con medidas más severas para combatir el uso de motos con escapes libres y ruidos molestos, una problemática que afecta a numerosas localidades del país. Tras la implementación de las nuevas disposiciones, el presidente comunal Gonzalo Goyechea celebró los resultados: “Este fin de semana hubo paz”.

En declaraciones radiales, el jefe comunal explicó que la situación había generado un fuerte malestar en la comunidad. “Los vecinos y las vecinas ya estaban podridos, cansados del ruido que generan en forma voluntaria”, afirmó, y remarcó que el problema se intensifica durante el verano, alterando la convivencia cotidiana.

Goyechea fue enfático al señalar que no se trata de desperfectos accidentales. “No es que hacen ruido porque se les rompió el caño de escape: modifican las motos para que hagan ruido. Incluso hacen cortes para que suenen como disparos, y compiten entre ellos”, describió.

Si bien la comuna realizaba controles en conjunto con la policía, reconoció que las herramientas habituales no alcanzaban. “No perseguimos motos a alta velocidad por infracciones de tránsito, porque eso puede provocar que se lastimen ellos o terceros. Después, encima, los tenemos que atender con la salud pública”, explicó.

Ante la persistencia del problema, la gestión comunal resolvió aplicar sanciones indirectas de carácter económico y administrativo. “Si el que anda haciendo ruido o algún familiar es proveedor de la comuna, no le compramos más. Si es prestador de servicios, no lo contratamos más”, sostuvo el presidente comunal.

Las restricciones también alcanzan beneficios y trámites. “Si reciben ayuda social de la comuna, no la van a tener. Y cuando vengan a buscar la licencia de conducir, no se la vamos a dar si no tienen libre deuda”, advirtió Goyechea. “Por más que digan que la necesitan para trabajar, lo hubiesen pensado antes”, agregó.

La medida fue anunciada públicamente el sábado pasado y tuvo un impacto inmediato. “Este fin de semana, en María Teresa hubo una tranquilidad enorme. No hubo ruido, no hubo motos molestando”, aseguró, y contó que fueron los propios vecinos quienes se lo manifestaron sorprendidos por el cambio.

Desde la comuna aclararon que el control se complementa con políticas de acompañamiento. “De forma gratuita, si una moto tiene el caño de escape en condiciones, se le entrega una oblea que indica que está habilitada para circular”, explicó Goyechea. Además, indicó que si un vecino no puede afrontar una reparación básica, la comuna brinda asistencia: “Si no tiene luces o se le rompió el escape y no puede arreglarlo, se lo arreglamos nosotros”.

“Queremos proteger al que anda en la moto y mejorar la seguridad de todas las personas”, remarcó el mandatario local, y subrayó que la decisión respondió a un reclamo sostenido de la comunidad.

Finalmente, Goyechea consideró que lo ocurrido en María Teresa refleja una problemática extendida en distintas ciudades del país. “Es una situación que se repite en muchos lugares, donde no se respeta nada y no se sabe qué hacer”, afirmó, aunque destacó que la experiencia local demuestra que “cuando se toma una determinación firme, la convivencia mejora”.