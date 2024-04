Nogoyá.- El predio del parque industrial desde hace doce años es eje de plataformas de campañas políticas, no hay candidato que no haga mención a su desarrollo y radicación de industrias pero aún no se logra regularizar el estado dominial y por el momento el predio se encuentra sin mensura, por lo que las pocas empresas que se radican en el mismo están limitadas a acceder a un boleto de compra y venta.

Ahora el Parque Industrial está nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que concejales del oficialismo, Diego Córdoba, Gimena Bolzán y Valeria Rodríguez presentaron un proyecto para que se cambie el nombre del mismo.

Actualmente por ordenanza se denomina Eva Duarte de Perón, pero el proyecto busca denominarlo “Parque Industrial Nogoyá”.

Esto generó polémica ya que el concejal Córdoba a la hora de la defensa, mencionó que el documento se presenta por pedido de vecinos, a través de diferentes firmas que dieron el respaldo, “y sobre esto quiero aclarar que no estamos en contra ideológicamente del nombre que hoy tiene e l parque industrial, solamente creemos que el parque es de todos y no de un partido político, por eso creo que hoy tenemos una oportunidad de cambiarle el nombre que nos represente a todos y que se llame a futuro Parque Industrial Nogoyá y no un nombre que represente a una figura política” mencionó el concejal en el recinto cuando presentó el proyecto que firma junto a sus pares Bolzan y Rodríguez.

Luego de esto, en declaraciones radiales Córdoba reconoció que él no sabía cómo se llamaba el predio, tomó conocimiento cuando fue visitado por la Directora de Parques Industriales de la provincia, agregando que es cierto que el predio que tiene problemas de escrituras y mensuras, “entonces que mejor que estas reformas se incorpore el nombre de Parque Industrial Nogoyá y no que lleve el nombre de Eva Duarte de Perón. Es un predio que se compró con el aporte de todos los nogoyaenses, entonces ¿por qué no nos puede representar a todos?” se defendió el edil y apostó a que este es el momento para hacer el cambio de nombre, “porque una vez que se escriture, no se va a poder cambiar”.

Al ser consultado sobre las mensuras del predio, Córdoba remarcó que el problema viene de gestiones anteriores y agregó a eso “¿no saben que se pagó el doble por el predio con un crédito de la caja de jubilaciones? Con eso sumó más polémica al proyecto y despertó voces y críticas desde el justicialismo.

El ex concejal Marcos Acosta fue uno de los que salió al cruce de la idea del concejal oficialista, “imaginate que si en un gobierno justicialista se nos dé por cambiar el nombre del paseo Raúl Alfonsín, el que fue votado por unanimidad por peronistas y radicales, así como también de la misma forma se cambió el nombre de la calle Centenario del Pronunciamiento por el de Gobernador Contín. Se golpean el pecho hablando de democracia y república, pero se olvidan que el predio lo compró una gestión justicialista, lo fue poniendo en valor la gestión radical de Rafael Cavagna, con el acompañamiento del gobierno nacional, tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, incluso hoy las obras que se ejecutan, son gracias a un gobierno justicialista. Entonces si vamos a hablar de democracia, hagamos las cosas bien” instó Acosta.

Mientras, el presidente electo del Partido Justicialista, mencionó: “si acá estamos hablando de eliminar figuras partidarias, vamos a tener que empezar a cambiar nombres de muchas cosas, de lugares públicos, calles y demás. La ley tendría que ser pareja. Parece que lo van a hacer porque la figura de Eva molesta, porque identifica a una corriente de la sociedad, pero entonces vamos a ejercer una ley pareja, no hacer una cosa por el simple hecho que no gusta”.

En tanto la ex senadora y presidenta (MC) del PJ Nogoyá, Flavia Maidana, pidió al concejal Córdoba que se presente las pruebas que afirmen lo que dice respecto al pago del predio del parque industrial, “incluso en su momento la compra fue aprobada por el actual senador Rafael Cavagna. Es una acusación grave, espero tenga la documentación para aprobar lo dicho”.

Hablando sobre el cambio de nombre, Maidana confesó que la actitud no la asombra, “el radicalismo a lo largo de la historia no acompaña los proyectos del justicialismo. Ya pasó en la gestión de Schiavoni cuando se puso el nombre de la calle Eva Duarte, ellos no acompañaron. Hoy quiero saber quiénes son los vecinos que firman el petitorio, por lo pronto me pregunto, ¿serán realmente vecinos o serán militantes y dirigentes de la UCR?” interrogó la ex legisladora y agregó: “están buscando borrar la historia, si bien tengo mi ideología, soy respetuosa de la ideología de los demás, tengo respeto por Alfonsín, por otros próceres políticos, no tengo intenciones de borrar esas historias. Creo que aquí se actúa desde el desconocimiento y se desvía la atención cuando hay que ocuparse de cosas realmente importantes” criticó.

“Hay mucho por hacer por el parque industrial, sabemos que hay falta de gestión de años anteriores, pero no podemos seguir tirando la pelota para atrás, sino seguiríamos diciendo que desde el 2015 al 2023 no se hizo nada, que lo único que hay respecto al predio es un plano, sin mensura. En mi gestión como senadora me encargué de decirlo a esto, incluso pedí un aporte mediante un proyecto que presenté en la Cámara de Senadores, luego para que siga su marcha requería de documentación del municipio, con un programa de proyección. Nada de eso se hizo. Hoy hay que ponerlo en orden respecto a documental, antes de cambiarle un nombre, porque las empresas necesitan la documentación en regla”.