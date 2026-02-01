Crespo.- Desde febrero, comenzará una nueva etapa en el nivel inicial de nuestra ciudad. Se unificarán dos jardines de infantes y se trasladarán al nuevo edificio construido entre 2022 y el año pasado, a metros del Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’, en un terreno cedido por la Municipalidad a la Provincia.

El traslado afectará a la Unidad Educativa de Nivel Inicial N°27 (UENI 27) ‘Pulgarcito’, que hasta el año pasado funcionaba en el predio de la Escuela N°105 ‘Patria Libre’. El otro jardín se llama ‘Ardillitas’ y estaba funcionando en la sede de la Escuela Primaria NINA N°187 ‘Argentina Soberana’. Este jardín no es una UENI. En total, van a ingresar unos 200 chicos; también se trasladan cargos directivos y docentes de los dos jardines unificados.

Polo de Primera Infancia

Dentro del programa de Primera Infancia, la actual gestión provincial quiere llegar a la universalización de la sala de 3 años dentro del Nivel Inicial. Además, desde la Municipalidad se plantea crear un Polo de Primera Infancia entre la nueva UENI y el Centro Comunitario donde funciona un jardín maternal. Ambos proyectos podrán materializarse a futuro, a partir de la nueva unidad educativa en funcionamiento.

Desde la Dirección de Nivel Inicial del Consejo General de Educación se subraya que el traslado será positivo para los niños, los docentes y los padres. Aseguran que ninguno de los dos jardines trasladados estaba desarrollando sus proyectos pedagógicos en espacios adaptados al nivel inicial, que exigen específicos protocolos edilicios de seguridad. Ante una consulta de Paralelo32, se destacó como ejemplos de las especificaciones para el nivel, que las paredes son lavables y el mobiliario es específico para chicos de cuatro y cinco años. La construcción está pensada con medidas de seguridad especiales, por ejemplo, medidas de protección para que un chiquito no se corte con un vidrio roto.

Sin improvisación

Además, subrayan que no hubo improvisación en las decisiones conocidas a fin de año. La supervisión de Nivel Inicial trabaja el tema del traslado y unificación de los jardines hace más de un año. Para el CGE se trata de un avance tanto en aspectos institucionales como edilicios. El traslado y la unificación de jardines forma parte de un plan más general de construcciones escolares para Nivel Inicial. En Federación y en Colón se están terminando edificaciones similares a la de Crespo.

Licitación en 2022

En enero de 2022, se concretó la licitación para la construcción de una Unidad Educativa Nivel Inicial en Crespo. En aquella oportunidad se aprobaron trabajos similares en Paraná, Seguí, Los Charrúas y Colón. Gobernaba la provincia Gustavo Bordet y en Crespo, Darío Schneider. En el acto de apertura de sobres, por la Municipalidad asistió el viceintendente Miguel Berns.

En la licitación se estableció que el edificio incluya seis salas con sanitarios, salón de uso múltiples (SUM), cocina, depósito, patios y áreas de dirección. Se construyó en un predio de más de 4.800 metros cuadrados, ubicado en calle Ana Minguillón (entre Brasil y Los Andes), de Barrio Azul, junto al Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’.