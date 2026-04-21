Desde el gremio explicaron que la medida se realizó “en solidaridad” con el conflicto judicial que involucra a trabajadores de la empresa Buses Paraná, quienes reclaman su reincorporación en la firma San José, actual concesionaria del servicio en la ciudad.

La protesta generó demoras, incertidumbre y numerosas quejas entre los pasajeros que arribaron a la terminal en las primeras horas del día. Muchos usuarios se encontraron con la medida sin previo aviso, lo que complicó viajes previstos por motivos laborales, educativos, trámites personales o turnos médicos.

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, señaló que la medida se tomó “en apoyo a los 237 trabajadores y familias que estamos esperando para ser reincorporados a la nueva empresa San José”. En ese sentido, remarcó que existen fallos judiciales favorables a los trabajadores: “Han salido cuatro fallos y hay una cautelar vigente. Más allá de esto, hay 237 familias que la están pasando muy mal”.

Rupp describió además la difícil situación social que atraviesan los empleados afectados: “Hay compañeros que en algunos casos están siendo desalojados por no poder pagar el alquiler. Cuando falta el plato y el vaso de leche para sus hijos, es muy complicado”.

Si bien reconoció que la medida impactó en usuarios ajenos al conflicto —a quienes definió como “rehenes” de la situación—, sostuvo que “hay veces que no encontrás otra forma de tratar de resolver la problemática”.

El dirigente también informó que este mismo martes, a las 13, se realizará una nueva audiencia entre las partes involucradas —empresa, Municipio y Provincia— con el objetivo de avanzar en una solución. “Esperamos que las partes se acerquen al diálogo como ha estado UTA siempre”, expresó en declaraciones a Canal 9 Litoral.

En ese marco, cuestionó el rol del Estado local: “Tenemos un municipio que es el ente regulador y controlador que debería obligar. La intimamos desde UTA a que obligue a la empresa a cumplir con la cautelar. La empresa sigue sin acatar”, afirmó, y lamentó que en encuentros anteriores algunos actores no se hayan presentado.

Malestar de los usuarios

La falta de información previa fue uno de los principales reclamos de los pasajeros afectados. Muchos indicaron que se enteraron del paro al llegar a la terminal, sin posibilidad de reorganizar sus viajes con anticipación.

Entre las principales dificultades mencionadas se destacaron la imposibilidad de asistir al trabajo, rendir exámenes, cumplir con turnos médicos o realizar conexiones con otros servicios de transporte.