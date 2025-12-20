Victoria.- La creación de un nuevo Juzgado Civil y Comercial en nuestra ciudad ingresó en el tramo final, en principio la primera etapa está formalizada porque hay una ley de creación vigente y a principio de diciembre hubo funcionarios del Poder Judicial de la provincia consultando en las inmobiliarias por casas en alquiler.

La ley de creación (N° 11129 ) fue aprobada por la legislatura de la provincia el 29 de noviembre del 2023, firmado por los presidentes de la Cámara de Diputados Angel Ghiano y de Senadores Laura Stratta, publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre del mismo año.

En el artículo 1°establece la creación de un Juzgado Civil y Comercial N° 2 con competencia territorial en el Departamento Victoria.

También determina los cargos a cubrir a saber: “un (1) cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, un (1) cargo de Secretario; un (1) de Jefe de Despacho; un (1) cargo de Oficial Mayor; un (1) de Oficial Principal; un (1) de Oficial Auxiliar; un (1) cargo de Escribiente Mayor; un (1) cargo de Escribiente y un (1) cargo de Segunda”. A esto se suma personal de maestranza.

El encuadre legal está formalizado, pero hemos recibido información que funcionarios del poder judicial estarían consultando en inmobiliarias de nuestra localidad sobre la disponibilidad de un inmueble amplio o casona de grandes proporciones para la instalación del juzgado.

La norma en el artículo 4° autoriza al Superior Tribunal de Justicia “a tomar las medidas necesarias y gestionar recursos para la implementación y aplicación de la presente ley, comprendiendo la fecha de iniciación de la actividad jurisdiccional pertinente, la que deberá establecerse en un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la aprobación de las partidas presupuestarias para su funcionamiento”. Todo indica que comenzó a correr el plazo.

Gestiones

En el pasado mes de noviembre, legisladores del oficialismo, durante la discusión del Presupuesto 2026, negociaban con el Ministerio de Economía la asignación de nuevas partidas para la justicia. En diciembre de 2024 se aprobó una ley que autorizó 70 cargos en el Poder Judicial, incluyendo los destinados a Victoria.

Por otra parte, altas fuentes de la justicia –consultadas por Paralelo32- informaron que la próxima etapa –cuando se confirme el inmueble– se llamaría a un concurso de precios para las refacciones y adaptaciones al sistema informático. También confirmaron la habilitación de la Oficina de Gestión Única (OGU), destinada a mejorar el servicio de justicia mediante orientación, gestión de trámites y acercamiento del servicio a la ciudadanía en los fueros civil, comercial y de familia. Entre sus funciones están la atención al público, la derivación de consultas, la gestión de expedientes y la coordinación de audiencias.

Abogados del foro local consultados por nuestro medio, coincidieron en la necesidad de crear una nueva estructura debido al volumen de expedientes del actual Juzgado Civil y Comercial. Además, ciudades como Gualeguay y Nogoyá que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes, cuentan con dos juzgados del fuero mencionado, desde hace años.