Nogoyá.- Hoy se habla mucho de la repetición de patrones y parece que no es algo que sucede a nivel individual sino también a nivel colectivo. Como si se tratara de una cuestión automática, hay conductas en las autoridades gubernamentales que parecen activarse cuando un episodio sacude y altera a la comunidad.

En las últimas semanas, se registró un nuevo suicidio en nuestra ciudad y por las características del mismo, despertó a las autoridades sanitarias de la provincia que desde hace años nos visitan con la repetitiva idea de conformar una mesa de abordaje a la problemática del suicidio.

Es oportuno reconocer en esta conducta cíclica, a los organismos locales que han comenzado a respetar los protocolos de comunicación a la hora de presentarse un suicidio, lo que ha cambiado considerablemente la sensación de la gente al enterarse de un hecho de este tipo. Desde hace aproximadamente un año, el suicidio no forma parte de gacetillas policiales o de la información que brinda hospital. Si bien los hechos trascienden, porque somos una comunidad chica, no lo hacen con la magnitud que lo hacían anteriormente y se evitan detalles innecesarios que no hacen más que generar sensacionalismo a la dolorosa decisión.

Desde lo político, nuestra ciudad cuenta con la particularidad de tener a una nogoyaense en la vice gobernación y una decena de funcionarios provinciales, lo que ha generado que días atrás se conforme el primer encuentro de conversatorio para la “Prevención del suicidio: herramientas para equipos de salud”, destinada en principio a equipos y personal de salud de Nogoyá, impulsado por el Programa de Provincial de Prevención del Suicidio; el Municipio y el Hospital San Blas.

Para la ocasión, estuvieron presentes la vicegobernadora Aluani, el intendente Bernardo Schneider; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el senador Rafael Cavagna; la directora del Hospital San Blás, Sandra Fettolini y el director del Programa Salud Mental del Ministerio de Salud, Gabriel Fernández Martínez.