Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que en horas de la tarde de este domingo ingresó al Hospital San Roque de Paraná un menor de 5 años, domiciliado en General Ramírez, tras haber sido mordido por una serpiente yarará.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:05, cuando la familia del niño se encontraba de pesca en una zona rural de Don Cristóbal, departamento Nogoyá. Según se indicó, el menor habría pisado accidentalmente al reptil, que lo atacó en la pantorrilla derecha.

De inmediato, fue trasladado al nosocomio de la capital provincial, donde se le practicaron las curaciones correspondientes y se le aplicó suero antiofídico.

De acuerdo con el último parte médico, el pequeño permanece estable y fuera de peligro.