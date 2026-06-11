El músico victoriense Leonardo Gabriel García publicó dos libros que ya se comercializan en todo el mundo; uno es una breve autobiografía que contiene discografía, letras y partituras; el otro, trata sobre arte de tapa de discos.

El compositor se valió de herramientas gratuitas para la auto publicación, que la hizo a través Amazon. Los libros están disponibles en formato e-book, pero también en físico por demanda.

“Todo comenzó porque yo tenía un montón de material: letras, partituras, autobiografía y demás. La auto publicación es porque es difícil publicar un libro físico, ya que requerís cierta cantidad de dinero, que después, quizá, no la recuperás. Entonces, empecé a investigar y di con Kindle Direct Publishing, donde podés hacer una publicación digital rápida y de manera gratuita”, contó ‘Leo’.

Como las ventas van a comisión, la plataforma no te pide dinero adelantado. “Las ventas van a comisión y el registro es muy accesible, hasta está en español. Incluso, hay diferentes formas de publicitar el libro para llegar a más gente”, comentó.

Leo y la música

Leo García es uno de los músicos más importantes de la ciudad y viene trabajando a pulmón desde hace varios años. Lo curioso es que cuenta con una gran cantidad de seguidores de su música fuera del país. De hecho, en diferentes países de África han escuchado y disfrutado sus temas más de 153.400 personas, a través de la plataforma Boomplay.

Hace aproximadamente 3 años que Leo comenzó a subir sus temas a Internet. Ya cuenta con 157 temas subidos en plataformas digitales. También, tiene 141 temas propios registrados como autor y compositor en Broadcast Music Inc, Estados Unidos. A su vez, registró obras musicales a través de Editorial Sentric Music UK en Portugal, España, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Canadá y Reino Unido. También, posee 180 temas registrados como productor fonográfico en Capif, Argentina.

“En Victoria me escuchan 8 personas; en Estados Unidos, más de 3.000; y en varios de países de África, más de 150.000 personas. Yo pienso en Victoria, pero compongo también en inglés porque es el idioma universal”, dijo.

Asimismo, Leo explicó que comunica todo esto para que otros músicos también se animen a publicar su obra y no se desanimen frente al panorama local. “Yo muestro esto para que la gente se anime. Yo grabo desde mi casa y subo todo también desde mi casa. Cualquiera que hace música puede hacerlo, es cuestión de animarse”, expresó.

Premios Gardel

Por otro lado, Leo tiene postulados para los Premios Gardel 10 álbumes y 4 singles propios. El músico victoriense ha sabido utilizar las herramientas disponibles en Internet para presentar su música a cientos de miles de personas en todo el mundo. El mensaje de Leo se deduce de sus acciones, y seguramente sonaría como un verso de Pedro Bonifacio Palacios. A pesar de que en la entrevista no lo dijo, uno podría perfectamente imaginarse este consejo para los artistas locales: Ten el tesón del clavo enmohecido / que ya viejo y ruín vuelve a ser clavo / y no la cobarde intrepidez del pavo / que amaina su plumaje al primer ruido.