La Jefatura Departamental Villaguay informó que en horas de la mañana del 23 de mayo, personal policial de Comisaría Jubileo intervino ante un grave siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de la localidad de Jubileo.

Por causas que aún son materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre dos automóviles que transitaban por esa arteria vial.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que los demás involucrados sufrieron distintas lesiones y debieron ser trasladados para recibir atención médica.

Investigación en curso

Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron establecidas oficialmente y forman parte de las pericias que se desarrollan en la zona.

Por disposición de la Justicia, se dio intervención a las áreas correspondientes para avanzar con los trabajos técnicos y determinar la mecánica del siniestro.

El hecho quedó bajo conocimiento del fiscal en turno, Dr. Mauro Quirolo.

Amplio operativo en la zona

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia, seguridad y peritaje en el lugar.

Trabajaron en la escena:

Personal de Comisaría Jubileo

Efectivos de Comisaría Villa Clara

División Seguridad Vial

Autoridades de la Jefatura Departamental Villaguay

Servicios de emergencia

Personal de salud

El trabajo coordinado permitió asistir a los heridos, asegurar el área y comenzar con las actuaciones correspondientes.

Pedido de precaución en rutas

Desde la Jefatura Departamental Villaguay expresaron su pesar por lo ocurrido y recordaron la importancia de extremar medidas de seguridad al circular por rutas provinciales y nacionales.

Además, insistieron en la necesidad de respetar las normas de tránsito, mantener la atención al volante y reforzar la prudencia en desplazamientos de larga distancia.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de la prevención vial en corredores de alto tránsito como la Ruta Nacional 18.