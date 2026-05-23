Policía de Entre Ríos
Un muerto y varios heridos tras un choque frontal sobre la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de Jubileo
Un trágico siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de Jubileo, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos. El hecho fue informado por la Jefatura Departamental Villaguay, que confirmó la intervención de distintas áreas policiales, servicios de emergencia y personal de salud.
La Jefatura Departamental Villaguay informó que en horas de la mañana del 23 de mayo, personal policial de Comisaría Jubileo intervino ante un grave siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de la localidad de Jubileo.
Por causas que aún son materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre dos automóviles que transitaban por esa arteria vial.
Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que los demás involucrados sufrieron distintas lesiones y debieron ser trasladados para recibir atención médica.
Investigación en curso
Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron establecidas oficialmente y forman parte de las pericias que se desarrollan en la zona.
Por disposición de la Justicia, se dio intervención a las áreas correspondientes para avanzar con los trabajos técnicos y determinar la mecánica del siniestro.
El hecho quedó bajo conocimiento del fiscal en turno, Dr. Mauro Quirolo.
Amplio operativo en la zona
Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia, seguridad y peritaje en el lugar.
Trabajaron en la escena:
- Personal de Comisaría Jubileo
- Efectivos de Comisaría Villa Clara
- División Seguridad Vial
- Autoridades de la Jefatura Departamental Villaguay
- Servicios de emergencia
- Personal de salud
El trabajo coordinado permitió asistir a los heridos, asegurar el área y comenzar con las actuaciones correspondientes.
Pedido de precaución en rutas
Desde la Jefatura Departamental Villaguay expresaron su pesar por lo ocurrido y recordaron la importancia de extremar medidas de seguridad al circular por rutas provinciales y nacionales.
Además, insistieron en la necesidad de respetar las normas de tránsito, mantener la atención al volante y reforzar la prudencia en desplazamientos de larga distancia.
El hecho vuelve a poner en foco la importancia de la prevención vial en corredores de alto tránsito como la Ruta Nacional 18.