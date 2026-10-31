Un hombre de 41 años murió durante la madrugada de este sábado 31 de octubre como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti, en la ciudad de Paraná.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, personal policial encontró al motociclista tendido sobre la calzada y sin signos vitales. La víctima circulaba en una Yamaha FZ16. Una ambulancia llegó al lugar y constató el fallecimiento, mientras que Bomberos trasladaron posteriormente el cuerpo a la Morgue de Oro Verde.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y Accidentología Vial, que realizaron las pericias correspondientes. Además, se secuestraron la motocicleta, el casco de seguridad y elementos que podrían pertenecer al otro vehículo involucrado.

El otro conductor se presentó en la comisaría

De acuerdo con las primeras actuaciones, el segundo vehículo se habría retirado del lugar después del impacto. Minutos más tarde, el conductor de una camioneta Chevrolet LUV, de 29 años, y su acompañante, de 27, se presentaron voluntariamente en la Comisaría 14.

El conductor manifestó que, cuando intentó sobrepasar a otro vehículo, invadió el carril contrario y colisionó con la motocicleta que circulaba en sentido opuesto. También indicó que se retiró del lugar tras el choque y que luego se dirigió a la dependencia policial acompañado por familiares.

La camioneta fue secuestrada y trasladada para la realización de las pericias correspondientes.

Aprehensión y controles de alcoholemia

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el conductor quedó aprehendido por el supuesto delito de homicidio culposo, mientras que su acompañante fue correctamente identificado.

También se ordenaron extracciones de sangre y orina y controles de alcoholemia. Según los resultados informados, el conductor registró 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el acompañante obtuvo 0,0 g/l.

Por otra parte, en el sector donde se produjo el impacto se observó un pozo sobre la calzada, que estaba señalizado con conos y demarcaciones.