Un joven de 27 años murió durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 131, a la altura del acceso Presidente Illia, en Crespo.

El siniestro se produjo alrededor de las 1:50 de la madrugada e involucró a una motocicleta Motomel de 110 cc, conducida por un joven domiciliado en Libertador San Martín, y un automóvil Volkswagen Golf, al mando de otro joven de 19 años, oriundo de Seguí, quien viajaba acompañado por una adolescente.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el motociclista circulaba por la Ruta 131 y, al llegar a la intersección con el acceso Presidente Illia, realizó una maniobra de giro con intenciones de ingresar a Crespo. En esas circunstancias, por motivos que se investigan, se produjo la colisión con el automóvil.

A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la cinta asfáltica e inconsciente. Una ambulancia llegó al lugar y el personal médico constató que el joven ya no presentaba signos vitales.

Intervención policial y judicial

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Crespo y personal de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

También intervinieron Bomberos Voluntarios de Crespo, que recibieron el aviso a las 1:59. Una primera dotación constató la colisión y posteriormente se sumó una segunda, con un total de seis bomberos. Su tarea consistió en realizar la prevención, señalización e iluminación de la escena para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los demás equipos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se secuestraron ambos vehículos y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para las diligencias correspondientes.

Además, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor del automóvil.

Posteriormente, el joven de 19 años fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, en el marco de una causa por homicidio imprudente.