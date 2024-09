Este fenómeno, único en su tipo, dimana de una profunda crisis estructural que trasciende gobiernos y modelos económicos, exponiendo las falencias de una administración central que ha sido incapaz de ofrecer soluciones duraderas para los problemas que arrastra nuestro país desde hace décadas. Desde el Centro de Estudios Sociales y Políticos "José Gervasio Artigas", consideramos que la única vía sostenible para superar esta crisis es el fortalecimiento del federalismo y la autonomía de nuestras provincias.

En un país donde la moneda local, el peso, ha sido relegada a un rol secundario, utilizada únicamente para las transacciones cotidianas, mientras que el dólar se erige como el principal medio de ahorro y unidad de valor, se hace evidente que estamos atrapados en un ciclo de dependencia externa y vulnerabilidad económica. La historia reciente nos muestra que los intentos por implementar modelos económicos importados, sin considerar las particularidades de nuestra economía bimonetaria, han fracasado una y otra vez, profundizando la desigualdad social y económica entre las distintas regiones del país.

El gobierno actual, liderado por fuerzas que en campaña prometieron una drástica reducción de la intervención estatal, ha demostrado, en la práctica, una contradicción flagrante: lejos de eliminar el control estatal sobre la economía, ha reforzado su influencia en áreas clave como el control del dólar, las tasas de interés y las negociaciones salariales. Esto, sumado a un ajuste fiscal insostenible y a una política monetaria errática, ha llevado a una crisis económica y social que golpea con especial dureza a las provincias más vulnerables.

Es en este contexto que el federalismo cobra una relevancia aún mayor. La centralización del poder económico y político en Buenos Aires ha relegado a las provincias a un papel secundario, limitando su capacidad para diseñar e implementar políticas adaptadas a sus propias realidades y necesidades. Desde nuestro centro de estudios, abogamos por un federalismo auténtico, en el que las provincias tengan la autonomía necesaria para gestionar sus recursos, definir sus prioridades y proteger los intereses de sus habitantes.

La solución a la crisis económica argentina no puede venir de un modelo único impuesto desde el centro, sino de un pacto federal renovado que reconozca y respete las particularidades de cada región. Las provincias deben recuperar su protagonismo, no solo como administradoras de recursos, sino como motores de desarrollo económico y social. Solo así podremos construir una economía más justa, que no dependa exclusivamente de la especulación financiera y de la deuda externa, sino del trabajo, la producción y el talento de todos los argentinos, en cada rincón del país.

Los esfuerzos deben centrarse en fortalecer la economía local y reducir la dependencia del dólar, promoviendo políticas que incentiven la inversión y el ahorro en moneda nacional, al tiempo que se protege la capacidad de las provincias para administrar sus propios recursos de manera soberana.

El legado de José Gervasio Artigas, quien luchó incansablemente por la autonomía de las provincias y por un federalismo genuino, debe guiarnos en este momento crítico de nuestra historia. Solo recuperando el espíritu federal y descentralizador que inspiró a nuestros próceres, podremos superar los desafíos que enfrenta nuestra economía bimonetaria y construir un futuro más próspero y equitativo para todos los argentinos.