Por atención del Dr. José Carlos Sanchez Garcia, Decano Titular de la rama de Cs. de la Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL), España, un ejemplar del libro “Héctor Motta: Historia de un emprendedor nato”, se encuentra hoy en los anaqueles de aquella biblioteca que atesora ochocientos años de historia.

El libro viajó a España con la especial dedicatoria de su autor, el fundador de Paralelo32, Luis Jacobi, y otro ejemplar con la especial dedicatoria del biografiado Héctor J.B. Motta, Magister egresado de la Escuela de Mayores de esa ilustre alta casa de estudios.

La citada Biblioteca custodia en sus anaqueles gran parte del patrimonio académico español y europeo. Es considerada la biblioteca universitaria más antigua de España (y una de las más antiguas de Europa) creada en el siglo XIII.

Su fondo histórico se compone de: códices, manuscritos (desde el siglo XI al XX), incunables (prensas del siglo XV) y una gran cantidad de volúmenes impresos desde el siglo XVI al XVIII.

Se cuentan aproximadamente 2.774 manuscritos, 483 incunables y unos 60.000 volúmenes impresos entre los siglos XVI-XVIII. También alberga fondos relacionados con Salamanca (publicaciones locales anteriores a 1958, depósito legal 1958-1982, publicaciones de la USAL), legados y fondos modernos de apoyo a la investigación.