La Jefatura Departamental informó que en la madrugada de este domingo, alrededor de las 04:30, personal de la Comisaría Aranguren intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el acceso a la localidad, en la bajada desde la Ruta Nacional N°12.

En el lugar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol había despistado y quedó volcado sobre uno de sus laterales. El conductor, un joven de 20 años domiciliado en General Ramírez, fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios y trasladado a la Clínica Parque, donde permanece internado para la realización de estudios médicos que permitan determinar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo a lo informado, no hubo otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro, cuyas causas aún se tratan de establecer.