Nogoyá.– El pasado viernes por la noche, un nuevo hecho de violencia familiar y violencia de género conmocionó a la comunidad. El informe oficial indicaba que un hombre de 57 años había ingresado al Hospital San Blas con una grave hemorragia cerebral y fractura de cráneo, provocadas —según su propio testimonio— por un golpe de palo propinado por su hijastro de 19 años. Dada la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece en estado crítico, sedado y con asistencia respiratoria.

Sin embargo, a medida que las horas pasaron, el trasfondo del incidente comenzó a salir a la luz a través del relato de testigos presenciales y vecinos, quienes revelaron una situación de violencia de género extrema previa al desenlace.

Lejos de ser una agresión aislada, personas cercanas al círculo familiar coinciden en que el joven de 19 años actuó movido por la desesperación de proteger a su madre. Según testigos, que decidieron utilizar las redes sociales y los medios radiales para contar su verdad, el hombre, de 57 años, estaba protagonizando un ataque de furia en el que “habría arrastrado a la mujer de los cabellos por la casa y el patio”.

La situación escaló a un punto crítico cuando el agresor, tras romper diversos objetos, habría intentado iniciar un incendio dentro de la vivienda con la mujer en su interior. Fue en ese preciso instante cuando el hijo intervino para frenar el ataque. "Como todo hijo, defendió a su madre para que no la mataran" explicaron allegados, quienes además señalaron que el hombre ya contaría con antecedentes de conductas similares con parejas anteriores.

A pesar de la gravedad del ataque que habría sufrido, la mujer no radicó la denuncia correspondiente contra su pareja. Por el contrario, en sus declaraciones iniciales habría intentado minimizar los hechos, manifestando encontrarse "bien" y dejando así el camino libre para que la Justicia avance penalmente contra su propio hijo.

Este escenario pone de manifiesto la complejidad del ciclo de violencia de género, donde el miedo o la manipulación psicológica impiden que la víctima pueda denunciar, dejando en una vulnerabilidad absoluta a quienes intentan auxiliarla. Actualmente, es el joven de 19 años quien enfrenta el proceso judicial bajo la intervención de la Unidad Fiscal local, mientras el trasfondo de violencia que originó la tragedia espera ser debidamente considerado por los investigadores.