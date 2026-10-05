La Justicia homologó una suspensión del juicio a prueba (probation) por el término de un año para un joven que había sido detenido en Crespo en junio pasado mientras realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta Honda CG Titán.

La causa fue impulsada por la fiscal Melisa Saint Paul. Al no registrar antecedentes penales y en el marco del proceso judicial, la defensa de Kevin Retamar solicitó acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba.

La audiencia se realizó el pasado viernes 3 de octubre por la mañana y estuvo a cargo del juez de Garantías Jorge Sueldo, quien homologó el acuerdo y estableció las condiciones que deberá cumplir el imputado durante los próximos 12 meses.

No podrá conducir motocicletas

Entre las principales reglas de conducta fijadas por la Justicia se encuentra la prohibición de conducir cualquier tipo de motocicleta durante el período de vigencia de la probation.

Además, Retamar deberá realizar tareas comunitarias no remuneradas y completar un curso de concientización sobre seguridad vial. El cumplimiento de estas condiciones será obligatorio durante el año establecido por el tribunal.

El juez Sueldo advirtió al imputado que el incumplimiento de las reglas fijadas, incluida la prohibición de conducir motocicletas, puede provocar la revocación de la suspensión del juicio a prueba y la continuidad del proceso penal.

La medida se adoptó en el marco de la causa iniciada luego de la intervención policial de nuestra ciudad registrada en junio, cuando el joven fue detenido por las maniobras realizadas con la motocicleta en la vía pública.