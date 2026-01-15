Un reciente informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la extranjerización de la tierra en la Argentina. A través de un mapa interactivo, el estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas— se encuentra en manos de firmas o Estados extranjeros, una superficie comparable a la extensión total de la provincia de Santa Fe.

El relevamiento también analiza el cumplimiento de la Ley de Tierras Rurales, que establece un límite del 15% de dominio extranjero por departamento. Al evaluar el país distrito por distrito, el informe detectó que 36 departamentos superan ese tope legal. Ninguno de ellos pertenece a Entre Ríos, aunque sí se registran porcentajes elevados en zonas estratégicas del río Paraná, especialmente en la provincia de Santa Fe. Allí, el departamento Garay alcanza un 16% de tierras extranjerizadas, con más de 61 mil hectáreas bajo dominio foráneo.

Según el estudio, Estados Unidos encabeza el ranking de países con mayor superficie rural en Argentina, con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

El mapa entrerriano

En el plano provincial, Entre Ríos muestra una situación por debajo del promedio nacional. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación analizados por el Observatorio, el 3% del territorio rural entrerriano se encuentra en manos extranjeras, aunque con marcadas diferencias entre los 17 departamentos.

El mayor nivel de extranjerización se registra en La Paz, donde casi el 9% de la superficie rural pertenece a titulares extranjeros. Le siguen Gualeguay, con un 8,57%, y Concordia, que supera el promedio provincial con un 5,68%.

En el ranking provincial

Dentro de este escenario, el departamento Villaguay se ubica en una posición intermedia. Sobre una superficie rural total de 653.541,91 hectáreas rurales, 19.878,97 hectáreas están en manos extranjeras, lo que representa el 3,04% del total.

Este porcentaje se ubica prácticamente en el promedio provincial y muy por debajo del límite legal establecido por la normativa vigente. Un registro idéntico presenta el departamento Gualeguaychú, también con un 3,04%. Por encima aparece Federal, con un 3,78%, mientras que por debajo se encuentran Feliciano, Victoria, Tala y Nogoyá, todos con porcentajes inferiores al 2,5%.

Los extremos del mapa

En el otro extremo del ranking se destacan Diamante, con apenas un 0,33% de su superficie rural en manos extranjeras, y San Salvador, donde la incidencia es prácticamente nula: solo 4,79 hectáreas extranjerizadas sobre más de 130 mil hectáreas rurales.

El informe ofrece así una radiografía detallada de la situación en Entre Ríos y confirma que, si bien la provincia no presenta niveles críticos de extranjerización de la tierra, existen diferencias significativas entre departamentos. En el caso de Villaguay, los datos reflejan una realidad alineada con el promedio provincial y alejada de los porcentajes que generan alertas en otras regiones del país.