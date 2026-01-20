Un extenso informe elaborado por la fundación Tejido Urbano (que trabaja para alertar y combatir el déficit habitacional en Argentina mediante la promoción de investigaciones, la difusión de buenas prácticas, y el desarrollo de herramientas que mejoren las políticas públicas y generen soluciones innovadoras) puso en evidencia la compleja situación habitacional de los hogares urbanos en Entre Ríos, analizando variables como déficit habitacional, calidad de las viviendas, acceso a servicios públicos, tenencia, mercado de alquiler, crédito hipotecario, barrios populares y la expansión urbana de Paraná y Concordia.

Según el estudio, el 88% de la población entrerriana vive en áreas urbanas, una proporción apenas inferior al promedio nacional (93%). Entre 2001 y 2022, la población urbana creció un 30,2%, mientras que la cantidad de viviendas ocupadas aumentó 72,3% y los hogares un 45,1%, lo que derivó en una reducción del tamaño promedio de los hogares, que pasó de 3,1 a 2,8 personas.

Déficit habitacional

El déficit habitacional urbano alcanza a 91.309 hogares, lo que representa el 20,7% del total. De ese universo, el 51% se explica por hacinamiento, el 25% por cohabitación de más de un hogar en una misma vivienda y el 24% por residir en viviendas precarias. En Concordia el déficit asciende al 24,5%, en el Gran Paraná es del 17,3% y en el resto de la provincia del 21,3%.

Además, el 5,8% de los hogares presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, el 2,3% sufre hacinamiento crítico y el 26,1% vive en viviendas con materiales deficitarios. En materia de servicios, el 22,3% no cuenta con cloacas, el 65,5% carece de gas de red y el 3,9% no tiene acceso a agua potable de red.

Hogares y tipos de vivienda

En Entre Ríos predominan los hogares nucleares con hijos (32,1%), seguidos por los hogares unipersonales (24,3%). El informe destaca que 107.091 personas viven solas en la provincia, mientras que casi el 30% de la población urbana reside en hogares de más de cinco integrantes.

El 78,4% de los hogares habita en casas tipo A, sin condiciones deficitarias. Los departamentos crecieron del 7,6% al 12,7% entre 2001 y 2022, mientras que las viviendas deficitarias redujeron su participación al 8,9% del total.

Tenencia, alquileres y crédito

El 66,2% de los hogares urbanos es propietario, pero el 31,2% de ellos no cuenta con escritura. En paralelo, el alquiler se duplicó en dos décadas: pasó del 10,9% en 2001 al 20,8% en 2022.

El acceso al crédito hipotecario continúa siendo muy limitado. Entre marzo de 2024 y junio de 2025 se otorgaron apenas 507 créditos en la provincia, representando solo el 1,2% del total nacional. El informe estima que solo entre el 7% y el 10,5% de los hogares entrerrianos tiene ingresos suficientes para acceder a un préstamo hipotecario.

Barrios populares

Entre Ríos registra 231 barrios populares, donde viven unas 26.276 familias, lo que representa cerca de 94.000 personas. La mayoría carece de servicios formales: el 94% no tiene conexión cloacal regular, el 74% accede al agua mediante conexiones irregulares y más del 60% posee suministro eléctrico informal.

En Paraná, los barrios populares crecieron un 28% en superficie entre 2016 y 2025, mientras que en Concordia la expansión fue del 41%, reflejando una fuerte presión sobre el suelo urbano.

Expansión urbana

El informe también advierte que la expansión urbana de Paraná y Concordia es superior al promedio nacional. Entre 2018 y 2024, Paraná creció un 7,8% en superficie y Concordia un 7,1%, frente al 5,2% del promedio del resto del país. Esta expansión se da principalmente en zonas de baja densidad, muchas veces alejadas del centro y con riesgo de inundación, lo que genera mayores costos para la provisión de servicios e infraestructura.

Un desafío estructural

El trabajo de Tejido Urbano concluye que Entre Ríos enfrenta un desafío estructural en materia habitacional y urbana: crecimiento de hogares, aumento del alquiler, bajo acceso al crédito, expansión de barrios populares y una urbanización que avanza más rápido que la capacidad de planificación y provisión de servicios.

En ese marco, el informe plantea la necesidad de políticas públicas integrales que aborden no solo la construcción de viviendas, sino también el acceso al suelo urbano, la regularización dominial, la infraestructura básica y una planificación territorial que permita garantizar condiciones dignas de hábitat para la población entrerriana.