Un informe elaborado por la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos puso en evidencia las marcadas diferencias que existen en los desayunos y meriendas que reciben los alumnos de los comedores escolares de la provincia.

El relevamiento, realizado en establecimientos educativos de distintos departamentos, concluye que no existe un criterio uniforme en la composición de los menús, situación que deriva en importantes desigualdades entre escuelas respecto de la calidad y variedad de los alimentos ofrecidos.

Desayunos diferentes según la escuela

El documento oficial muestra que mientras algunos establecimientos sirven desayunos que incluyen leche chocolatada, yogur, frutas o productos lácteos, en otros predominan infusiones como té o mate cocido acompañadas únicamente por pan o galletitas.

Incluso, los equipos técnicos detectaron casos donde durante varios días consecutivos se repitió prácticamente el mismo menú, sin incorporar alternativas que aportaran mayor diversidad nutricional.

Según el informe, estas diferencias generan interrogantes sobre la igualdad de oportunidades alimentarias para los estudiantes que concurren diariamente a los comedores escolares.

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El informe recomienda un sistema más equitativo

Entre las principales conclusiones, el documento sostiene que existen "diferencias significativas en la calidad y variedad de los menús", por lo que recomienda avanzar hacia un esquema que garantice un desayuno escolar "igualitario y equitativo" para todos los alumnos de la provincia.

La intención es que los estudiantes reciban un aporte nutricional similar, independientemente de la escuela o el departamento donde asisten.

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Casos que reflejan la disparidad

Las actas incorporadas al relevamiento muestran ejemplos concretos de las diferencias detectadas.

En una de las escuelas evaluadas, durante cinco jornadas consecutivas el desayuno estuvo compuesto prácticamente por la misma combinación: leche chocolatada con galletitas, sin variaciones.

En otro establecimiento, el menú registrado consistió únicamente en té con azúcar acompañado por galletitas, preparado exclusivamente con saquitos de té, azúcar y productos secos.

Otras planillas muestran desayunos integrados por:

Té con pan.

Té con galletitas.

Pan con infusiones.

Bizcochos semolados con naranjas.

Galletas.

Facturas.

Alfajores.

Tortas negras.

La variedad observada evidencia la ausencia de criterios comunes para definir qué alimentos deben integrar el desayuno escolar.

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Departamentos sin información

El relevamiento también dejó al descubierto otra dificultad: algunos departamentos no remitieron la información solicitada por la Dirección de Comedores, lo que impidió incorporarlos al análisis.

Esta situación refleja, según surge del propio informe, la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para contar con información homogénea sobre el funcionamiento del sistema alimentario escolar en toda la provincia.

El debate sobre la alimentación escolar

Los datos oficiales muestran que durante años coexistieron modelos muy diferentes de desayuno y merienda en las escuelas entrerrianas, sin lineamientos comunes respecto de la calidad, composición o valor nutricional de las prestaciones.

En ese contexto, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema que garantice igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

Más allá del debate sobre eventuales cambios en el sistema de provisión de alimentos, el relevamiento instala una discusión de fondo: si es razonable que dos alumnos de una misma provincia reciban desayunos diferentes únicamente por la escuela a la que asisten, o si corresponde establecer criterios nutricionales comunes que aseguren igualdad en el acceso a una alimentación adecuada dentro del ámbito escolar.