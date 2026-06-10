La actividad se realizó en la Bolsa de Cereales y reunió a funcionarios, dirigentes empresariales y referentes de la integración regional. El informe fue elaborado por un equipo de nueve especialistas y busca aportar datos al debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

Entre las principales conclusiones del trabajo, se señala que las provincias de la Región Centro —Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba— aportan más recursos de los que reciben a través de la coparticipación federal y otros mecanismos de distribución.

Según los datos presentados, por cada 100 pesos que la actividad económica de la región genera para el Estado nacional, regresan aproximadamente 70 pesos a las provincias.

Debate sobre federalismo y financiamiento

Durante la presentación, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó la participación del sector privado en la elaboración de estudios vinculados al funcionamiento del Estado y la política fiscal.

El funcionario consideró que este tipo de trabajos contribuyen a comprender mejor los mecanismos de financiamiento estatal y permiten enriquecer el debate sobre la distribución de los recursos públicos.

Además, sostuvo que las provincias que integran la Región Centro tienen un papel clave dentro de la economía nacional debido a su fuerte perfil productivo y planteó la necesidad de avanzar en una discusión más amplia sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Información para la toma de decisiones

Del encuentro también participaron el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; y la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone.

Benedetti destacó el carácter técnico del informe y señaló que disponer de información precisa resulta fundamental para impulsar propuestas orientadas a mejorar el sistema tributario y fortalecer el desarrollo regional.

Por su parte, Olivares consideró que el estudio aporta datos objetivos y una metodología de análisis que puede contribuir al debate sobre el federalismo fiscal más allá de las coyunturas políticas.

En tanto, Giaccone resaltó el trabajo conjunto realizado entre las provincias de la Región Centro y valoró los consensos alcanzados para concretar una investigación de estas características.

Un aporte al debate público

Los responsables del trabajo indicaron que los resultados estarán disponibles para consulta pública y buscan aportar evidencia concreta a una discusión que desde hace años forma parte de la agenda política y económica del país.

El informe pone el foco en la relación entre producción, recaudación y distribución de recursos, y procura ofrecer herramientas para analizar el impacto que tiene el actual esquema de financiamiento sobre las provincias con fuerte perfil productivo.

La presentación se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por organismos públicos y entidades empresarias de la Región Centro orientadas a fortalecer la integración regional y promover políticas de desarrollo sustentadas en información técnica y estadística.