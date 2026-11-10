La concentración del poder económico, la salida de divisas y el deterioro de los ingresos de los trabajadores son algunos de los factores que explican la fragilidad de la economía argentina, según un informe titulado El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios, elaborado por el equipo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

El documento analiza la evolución de tres sectores considerados estratégicos para el funcionamiento económico del país: el financiero, el energético y el alimentario-agroexportador. Para ello, examina información correspondiente al período 2016-2023, con especial atención a los balances contables de las principales empresas y a la distribución del valor generado entre el capital, el trabajo y el Estado.

Uno de los datos destacados del estudio es que 13 de las 15 empresas de mayor facturación de Argentina durante 2022 pertenecían a alguno de esos tres sectores. Para sus autores, esta concentración permite observar la influencia que tienen grandes grupos económicos nacionales y extranjeros sobre variables centrales de la economía.

El sector agroexportador, concentrado en pocas empresas

El informe señala que los complejos de cereales y oleaginosas representan una parte fundamental de las exportaciones argentinas y constituyen una de las principales fuentes de ingreso de divisas.

Sin embargo, advierte que la actividad está concentrada en un grupo reducido de compañías que controlan distintas etapas de la cadena: compra de granos, acopio, procesamiento industrial y exportación.

Entre las firmas mencionadas aparecen Viterra, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC), Cofco y ADM Agro, junto con empresas de capital nacional como Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El estudio también describe la concentración de la capacidad industrial de molienda y el peso de las inversiones realizadas en plantas aceiteras, silos y puertos propios, principalmente en el cordón industrial del río Paraná, en Santa Fe.

A partir del análisis de balances, los investigadores identificaron que las operaciones comerciales entre empresas vinculadas representaron alrededor del 80% de las ventas de las compañías consideradas. El documento plantea que estas estructuras empresariales pueden utilizarse para canalizar operaciones y excedentes económicos a través de sociedades radicadas en el exterior.

En cuanto a las inversiones, sostiene que las principales ampliaciones de capacidad del sector se realizaron hasta 2015 y que, posteriormente, las empresas registraron niveles de inversión considerablemente menores.

Las grandes empresas de alimentos y su influencia en los precios

El trabajo también analiza a las compañías que producen alimentos destinados al consumo masivo, un segmento en el que conviven grandes grupos empresarios con pequeñas y medianas firmas orientadas a mercados regionales.

Entre las empresas estudiadas figuran Arcor, Molinos Río de la Plata, Mastellone Hermanos y Ledesma, además de compañías transnacionales como Unilever, Nestlé, Mondelēz International y Saputo.

Según el informe, varias de las principales firmas recuperaron resultados positivos a partir de 2020, luego de atravesar dificultades financieras durante 2018 y 2019. El estudio vincula esa recuperación, principalmente, con el incremento de los márgenes brutos durante la pandemia y su posterior mantenimiento en niveles elevados.

Los autores sostienen que la posición dominante de estas empresas en distintos segmentos del mercado les permitió aumentar sus precios por encima de sus costos y de la inflación, incluso en un contexto de caída de la actividad económica.

También identifican mecanismos de vinculación societaria y financiera con empresas radicadas en otros países, que, según el análisis, facilitaron la exteriorización de excedentes y la canalización de pagos al exterior.

La rentabilidad del sector financiero y energético

El análisis no se limita a la producción de alimentos. En el sector financiero, el documento destaca el crecimiento de los resultados de los bancos durante 2023, particularmente después de la devaluación de diciembre.

De acuerdo con los balances examinados, las entidades contaban con una posición favorable en activos en moneda extranjera. La devaluación generó ganancias por diferencias de cotización que, según el informe, superaron los ocho billones de pesos en términos reales.

El trabajo también observa que una parte importante de los rendimientos del sector estuvo vinculada con operaciones de títulos públicos y que esos resultados tuvieron un tratamiento impositivo favorable.

En el caso energético, los investigadores describen cómo las políticas de subsidios, los incentivos estatales y la evolución de los precios internacionales influyeron en la rentabilidad de las compañías. También señalan que la actividad estuvo atravesada por la necesidad de recuperar el autoabastecimiento y, posteriormente, ampliar las exportaciones a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La distribución del ingreso, en el centro del problema

En sus conclusiones, el informe plantea que la falta de dólares no puede explicarse solamente por el nivel de exportaciones o importaciones. También debe considerarse cómo se distribuyen los ingresos y qué destino tienen los excedentes generados por las empresas.

El equipo del MATE sostiene que el deterioro de los salarios reales desde diciembre de 2015 redujo el mercado interno y limitó las posibilidades de reinversión de las ganancias en la economía local. En ese escenario, una parte de los excedentes empresariales terminó presionando sobre la demanda de divisas y buscando alternativas de colocación fuera del país.

El documento diferencia las estrategias económicas de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Al primero le atribuye el inicio de un proceso de redistribución regresiva del ingreso, endeudamiento externo y fuga de capitales. Respecto de la gestión siguiente, señala que adoptó una estrategia defensiva frente a esa situación, con concesiones a los sectores concentrados para sostener cierta estabilidad económica.

Sobre la política económica del gobierno de Javier Milei, el informe considera que profundizó la orientación regresiva de la distribución del ingreso y del poder económico.

Como conclusión general, los autores plantean que la estabilidad macroeconómica no puede sostenerse únicamente mediante recortes del gasto, reducción del consumo o caída de los salarios. Proponen que una mejora en la distribución del ingreso, una mayor capacidad de recaudación estatal y una reducción de la dependencia de insumos importados son condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento económico más estable.

El planteo central del estudio es que la discusión sobre la economía argentina no se limita a ordenar variables financieras o fiscales: también involucra quiénes se apropian de la riqueza que produce el país y cómo se distribuyen esos recursos.