Si de lugares imperdibles para conocer se trata, no podemos dejar de mencionar la zona de Laguna y Sierra de los Padres, que combina a la perfección paisajes increíbles con actividades recreativas y deportivas, gastronomía de excelencia y paseos de compras.

Para quienes busquen tranquilidad, estar en contacto con la naturaleza y recorrer lugares cercanos a Mar del Plata, ¡este es el plan ideal!

Comenzaremos visitando la Reserva Integral Laguna de los Padres, cuyo acceso principal se encuentra a la altura del km. 12 de la Ruta Nacional 226.

La Laguna se caracteriza por ser uno de los principales lugares de pesca de buenas piezas de pejerrey desde la costa o embarcado, con la posibilidad de alquilar el equipo completo como los botes y cañas de pescar.

Claro que también se puede optar por practicar otros deportes como remo, canotaje y windsurf en sus aguas tranquilas y disfrutar de un rico asado o almuerzo al aire libre en alguno de sus centros recreativos o campamentos.

Todo esto tiene un plus especial porque nos permite hacer una actividad recreativa acompañado del espectacular paisaje de los campos ondulantes, las arboledas de araucarias y el sonido de los pájaros que tienen a la Reserva como lugar de nidada.

La laguna también invita a hacer una larga caminata bordeando el espejo de agua o a recorrerla en bicicleta. Fuera de la actividad física, una ronda de mates o un picnic en este tranquilo entorno, se convierten en un gran plan.

Para agregarle al paseo algunas visitas culturales, se pueden recorrer la Reducción de Nuestra Señora del Pilar, réplica del primer asentamiento jesuita de la zona y el Museo Municipal José Hernández, un antiguo casco de estancia donde se recrea a través de imágenes, objetos y documentos, la historia rural regional, la vida de campo y sus costumbres.

De las construcciones que integran el Museo y se conservan de aquella época, pueden verse el galpón de esquila, el bañadero de ganado, dependencias para tareas de campo diversas, y el edificio principal.

Historiadores marplatenses refieren que el autor del “Martín Fierro” vivió varios años en la estancia nutriéndose de vivencias que luego inmortalizó en sus obras; de allí su nombre.

Continuando con el paseo y nuevamente en la Ruta 226, en el km. 16 podrás acceder al camino Padre Luis Varetto que da ingreso al Barrio Sierra de los Padres.

A lo largo de los 4.000 metros del camino de ingreso, entre valles y lomadas, hay restaurantes, parrillas, campings, venta de productos regionales -como miel, quesos, embutidos, mermeladas- y numerosos puestos de venta de frutas, verduras y hortalizas recién extraídas de la quintas de los alrededores y que forman parte del Cordón Frutihortícola de General Pueyrredon.

Al llegar al arco de ingreso al barrio, se puede recorrer uno de los pintorescos centros comerciales y gastronómicos con los que cuenta Sierra de los Padres, ideal para comprar artesanías o degustar las especialidades de la región.

Un paseo por la zona hacia la parte más alta de la sierra permite apreciar espléndidos chalets rodeados de parques y la cancha de 18 hoyos del Sierra de los Padres Golf Club. En un predio de 40 hectáreas, estas canchas son un desafío para el jugador ya que al haber sido construidas en las estribaciones de la sierra sus fairways son angostos, bordeados por exuberante forestación y casi siempre en plano inclinado.

En la cumbre serrana se ubica otro centro comercial con restaurantes, cafés, un imponente mirador panorámico, un paseo de artesanos, la Gruta de los Pañuelos y peñascos ideales para que los chicos se diviertan y jueguen a escalar.

La Gruta de los Pañuelos es uno de los puntos más visitados de Sierra de los Padres. Allí se puede recorrer el paseo de artesanos y caminar por las rocas hasta encontrar la imagen de la Virgen de Luján a la que se le dejan pañuelos a modo de agradecimiento.

Tanto la laguna como la sierra también ofrecen numerosos establecimientos para pasar el día y realizar actividades recreativas, con piletas de natación, juegos infantiles, fogones, canchas para realizar deportes, laberintos naturales, muro de escalada, arquería y hasta un metegol humano.

Para los que alguna vez se preguntaron qué se siente volar, los vuelos de bautismo en parapente sobre las sierras y la laguna les van a dar la respuesta. Sin necesidad de conocimientos previos es posible hacerlo junto a instructores, de manera cómoda y segura.

Para mayor información sobre todos los servicios y atractivos que ofrece Sierra y Laguna de los Padres recomendamos ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar