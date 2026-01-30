Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que, durante el amanecer de este viernes, personal policial del Comando Radioeléctrico se encontraba realizando un operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad, cuando fue alertado sobre la presencia de una persona herida en la plazoleta del barrio La Merced.

Al arribar rápidamente al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 34 años de edad, vecino de la ciudad de Diamante, quien presentaba una herida leve provocada por un arma de fuego en la zona posterior de la cintura. El lesionado fue asistido y posteriormente trasladado al hospital local, donde recibió las curaciones correspondientes.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar por el personal policial, se pudo establecer que la víctima se encontraba en la vía pública junto a otras dos personas conocidas entre sí. En circunstancias que aún son materia de investigación, uno de los acompañantes habría efectuado un disparo utilizando un arma de fabricación casera, cargada con un cartucho de pequeñas dimensiones, provocándole la lesión.

Ante la situación, el Ministerio Público Fiscal dispuso la individualización de las personas involucradas y solicitó al Juzgado de Garantías local órdenes de allanamiento y requisa en los domicilios donde residirían los implicados. Las medidas fueron autorizadas de manera inmediata, ordenándose además la detención del presunto autor del disparo.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un joven de 21 años de edad, domiciliado en una de las viviendas allanadas, quien fue trasladado a la Alcaidía Policial, donde permanece a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, una segunda persona fue conducida a sede policial a los fines de realizar la correspondiente identificación legal.