Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que pasadas las 22:20 horas de ayer viernes 27 de febrero, personal de la Comisaría Hernández tomó conocimiento sobre la existencia de una persona lesionada como consecuencia de un conflicto familiar.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, el hecho se habría producido en el marco de una disputa entre padre e hijo. Según las primeras averiguaciones, el hombre de 53 años habría amenazado a su hijo con una cuchilla, situación ante la cual el joven reaccionó golpeándolo en distintas partes del cuerpo con un elemento contundente de hierro, provocándole lesiones de consideración y dejándolo tendido en el suelo.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia para trasladar al herido al Hospital San Blás, donde recibió atención médica.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la detención preventiva del joven de 21 años de edad. El mismo quedó alojado en la Jefatura Departamental Nogoyá, iniciándose una causa judicial de Oficio Policial. En el procedimiento, además, se procedió al secuestro de los elementos utilizados durante la agresión.

Posteriormente, se recepcionó el informe médico correspondiente, en el cual consta que el hombre lesionado presentó hematomas en la pirámide nasal, fractura de hueso nasal y hueso propio, con posible extensión de la fractura hacia el piso de la órbita, lesiones que revisten carácter grave.