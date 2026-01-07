Policía de Entre Ríos
Un hombre fue detenido por lesiones en un caso de violencia de género tras una denuncia en sede policial
En la ciudad de Victoria un hombre de 47 años fue detenido este martes 6 de enero, acusado del presunto delito de lesiones en contexto de violencia de género, luego de una denuncia recepcionada en sede policial alrededor de las 13:20 horas.
Según se informó oficialmente, una mujer mayor de edad se presentó ante la Policía y manifestó que había mantenido una discusión con su ex pareja, durante la cual habría sido agredida físicamente. En el marco de la intervención policial, y mientras se tomaba la denuncia, se hizo presente en la dependencia el masculino involucrado, quien también puso en conocimiento lo sucedido.
El hombre presentaba la vestimenta dañada y se le habrían observado algunas lesiones corporales. No obstante, a partir de los dichos vertidos por la denunciante y tras dar intervención al fiscal de turno, se dispuso la detención del ciudadano.
Por disposición judicial, el acusado fue sometido previamente a un examen médico y luego quedó alojado en dependencias policiales, imputado por el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia de género, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Desde la fuerza policial se indicó que la causa continúa en etapa de investigación y que se siguen las actuaciones correspondientes bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, garantizando el debido proceso y las medidas de protección previstas para este tipo de situaciones.