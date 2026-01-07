En la ciudad de Victoria un hombre de 47 años fue detenido este martes 6 de enero, acusado del presunto delito de lesiones en contexto de violencia de género, luego de una denuncia recepcionada en sede policial alrededor de las 13:20 horas.

Según se informó oficialmente, una mujer mayor de edad se presentó ante la Policía y manifestó que había mantenido una discusión con su ex pareja, durante la cual habría sido agredida físicamente. En el marco de la intervención policial, y mientras se tomaba la denuncia, se hizo presente en la dependencia el masculino involucrado, quien también puso en conocimiento lo sucedido.

El hombre presentaba la vestimenta dañada y se le habrían observado algunas lesiones corporales. No obstante, a partir de los dichos vertidos por la denunciante y tras dar intervención al fiscal de turno, se dispuso la detención del ciudadano.

Por disposición judicial, el acusado fue sometido previamente a un examen médico y luego quedó alojado en dependencias policiales, imputado por el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia de género, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Desde la fuerza policial se indicó que la causa continúa en etapa de investigación y que se siguen las actuaciones correspondientes bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, garantizando el debido proceso y las medidas de protección previstas para este tipo de situaciones.