Personal de la Comisaría Crespo intervino durante la noche en un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda de calle Regner, donde una mujer resultó lesionada tras ser agredida físicamente por su pareja.

Según informaron desde la dependencia policial, cerca de las 21:30 recibieron un llamado que alertaba sobre una situación de violencia en el domicilio. Al llegar, los efectivos encontraron a la pareja y constataron que la mujer presentaba lesiones producto de los golpes recibidos.

En primera instancia, la víctima fue resguardada y el hombre demorado. Luego se solicitó una ambulancia para brindarle atención médica.

Por disposición de la fiscal María Smith, de la Unidad Fiscal de Género, se ordenó la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaldía Contravencional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía.