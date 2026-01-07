Desde la Comisaría Crespo se informó que se tomó conocimiento, mediante un llamado telefónico, de un hecho ocurrido en la intersección de las calles Mitre y Santa Fe, en la ciudad de Crespo.

Según el parte policial, una persona alertó que tenía reducido a un masculino que momentos antes había intentado agredirlo físicamente. Ante la comunicación, se comisionó de inmediato un móvil policial al lugar, donde se constató que el individuo señalado se encontraba demorado.

De acuerdo al testimonio del llamante, el hecho se produjo cuando se hallaba en la esquina de su domicilio y observó la presencia sospechosa del masculino. Al acercarse para preguntarle qué estaba haciendo en el lugar, el sujeto lo increpó verbalmente y luego lo agredió físicamente, por lo que el vecino logró reducirlo hasta la llegada del personal policial.

Intervino en el caso el fiscal de Investigación y Litigación en turno, Cristian Giunta, quien dispuso la detención del masculino, mayor de edad y en situación de calle, y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.