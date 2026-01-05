Desde la Comisaría Crespo informaron que alrededor de la 01:00 de la madrugada del día de la fecha, la guardia de la dependencia recibió un llamado telefónico por parte de una mujer que solicitaba la presencia de personal policial en su domicilio, ubicado en el Barrio Azul, a raíz de una violenta discusión familiar.

Según lo comunicado, la mujer manifestó que su hijo se encontraba discutiendo con su pareja, quien sería su padrastro. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que uno de los masculinos presentaba una lesión en la zona de las costillas del lado izquierdo, producto de una herida provocada con un arma blanca.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia, que trasladó al herido al hospital local de Crespo. Posteriormente, debido a la complejidad de la lesión, fue derivado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención médica de mayor complejidad.

En tanto, el presunto agresor, un ciudadano de 25 años de edad, fue aprehendido en el lugar. Por disposición de la Fiscal en Turno de Investigación y Litigación, Dra. Mercedes Nin, el joven fue trasladado en calidad de detenido a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanece alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal.