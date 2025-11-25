En horas de la tarde de este lunes, personal de la Comisaría de Libertador San Martín fue alertado sobre un siniestro vial ocurrido en un camino rural, continuación de El Paraíso, en el ejido de la localidad. Los efectivos, que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo, acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar, constataron que el hecho involucró a una pick-up Chevrolet S-10, conducida por un hombre de 43 años y acompañado por un joven de 21; y a un camión Ford con acoplado para transporte de granos, manejado por un hombre de 65 años.

Según se informó, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por motivos que aún deben establecerse, la camioneta impactó contra la parte posterior del transporte de carga.

Como consecuencia del choque, el acompañante de la pick-up resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de Libertador San Martín para recibir atención médica.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se solicitó la intervención de Policía Científica, a fin de llevar adelante las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del siniestro.