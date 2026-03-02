En la mañana del jueves 26 de febrero, en la ciudad de Crespo, un grupo de comerciantes locales presentó una nota formal ante la Municipalidad de Crespo solicitando una reunión urgente para abordar la creciente preocupación por la seguridad.

El pedido fue ingresado por Mesa de Entradas y, según se informó, ahora aguarda una respuesta por parte de las autoridades municipales. El objetivo de los firmantes es generar un espacio de diálogo que permita analizar la situación actual y avanzar en soluciones concretas frente a una problemática que —afirman— afecta no solo al sector comercial, sino a toda la comunidad.

De acuerdo a lo manifestado por los comerciantes, en los últimos meses se ha incrementado la inquietud en torno a distintos hechos delictivos y situaciones que impactan directamente en la actividad diaria. En ese sentido, consideran necesario fortalecer la prevención y coordinar acciones conjuntas entre el municipio, las fuerzas de seguridad y los distintos actores sociales.

En la nota presentada, los comerciantes remarcan la importancia de actuar con celeridad y de establecer estrategias que garanticen mayor tranquilidad tanto para quienes trabajan en el sector como para los vecinos que transitan y realizan sus compras en la ciudad.

Mientras se espera una respuesta oficial, el planteo busca abrir un canal institucional de diálogo que permita abordar la cuestión de la seguridad desde una perspectiva integral y participativa, en un contexto en el que el tema ocupa un lugar central en la agenda pública local.