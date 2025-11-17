Un intenso temporal registrado a la 1:10 del domingo 16 de noviembre provocó importantes daños en la ciudad de Crespo y en zonas cercanas a las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 131. Las fuertes ráfagas de viento y la intensa lluvia generaron voladura de techos, caída de árboles, ramas y postes, además de afectar los servicios de energía, agua, cloacas e internet.

Ante este escenario, los organismos que integran Defensa Civil Crespo activaron de inmediato el protocolo de emergencia, desplegando un operativo articulado para brindar asistencia, despejar las áreas afectadas y comenzar a restablecer los servicios esenciales.

Coordinación municipal y primeras respuestas

Las autoridades municipales brindaron detalles este lunes sobre las tareas realizadas desde la madrugada del domingo. La coordinación estuvo a cargo de Bettina Hofer (Secretaría de Infraestructura y Ambiente), Juan Gareis (Dirección de Servicios Públicos), Agustín López (Subdirección de Desarrollo Local y Producción) y Luciano Ríos (Área de Prevención y Seguridad Urbana).

Los equipos trabajaron prioritariamente en normalizar la circulación vial, remover árboles y postes caídos, y colaborar con las empresas prestadoras de servicios para acelerar los trabajos de reparación.

El Parque Industrial, la zona más afectada

El Parque Industrial Crespo (PIC) fue el sector que registró los daños más significativos: voladura de techos y portones, daños estructurales en galpones, el vuelco de un camión estacionado y un choque sobre la Ruta Nacional Nº 12 ocasionado por la caída de ramas sobre la calzada.

El municipio informó que mantiene contacto con la Asociación Civil Parque Industrial Crespo y con las empresas radicadas en el predio para coordinar acciones. Este lunes por la tarde está prevista la llegada del secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, quien recorrerá las zonas afectadas.

Además, se inició un relevamiento de daños para definir próximas medidas y gestionar asistencia para el sector productivo.

PH: Bomberos Crespo

Trabajos de limpieza y prevención

Desde temprano domingo y durante este lunes, cuadrillas municipales realizaron limpieza de calles, espacios verdes y retiro de ramas, tareas que continuarán en los próximos días debido a la magnitud de los daños. También se lleva adelante un relevamiento de postes con líneas de alumbrado público e internet, para derivar informes a las empresas responsables y acelerar la reposición o reparación.

“Estamos en permanente comunicación con las empresas prestadoras para evitar posibles situaciones de peligro”, informaron desde el área de Infraestructura.

Operativo conjunto de seguridad vial

Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, Policía de Entre Ríos, Hospital San Francisco de Asís, Guardia Urbana, agentes de tránsito y personal municipal trabajaron coordinadamente para garantizar la seguridad vial, liberar calles y asistir a los vecinos afectados.

La prioridad fue eliminar riesgos y restablecer la circulación, especialmente en los puntos críticos detectados durante la madrugada.

Restablecimiento progresivo de servicios

El temporal también provocó cortes en el servicio eléctrico de ENERSA, lo que afectó el funcionamiento de bombas de agua y estaciones elevadoras de líquidos cloacales. A medida que la empresa fue restableciendo el suministro, los servicios comenzaron a normalizarse en distintos sectores de Crespo.

Daños viales moderados y tareas de reparación

Las precipitaciones alcanzaron 37 milímetros, lo que generó daños menores en la red vial interna. Durante este lunes, maquinaria municipal trabaja en la reparación de las arterias afectadas.