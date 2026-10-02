Un automóvil que atravesó un siglo de historia volvió a ponerse en marcha en Rosario del Tala. Se trata de un Ford T Touring fabricado en 1926, que pertenece a la familia Acosta desde hace al menos siete décadas y que durante los últimos cuatro años fue sometido a un proceso de restauración.

El trabajo fue realizado de manera artesanal y en familia, en el taller de Mariano, Enrique y Gerardo Acosta, quienes recuperaron el vehículo con el objetivo de volver a ponerlo en funcionamiento y compartirlo con la comunidad.

El Ford T fue exhibido el jueves 1 de octubre en la Plaza Libertad, frente al Museo Histórico Municipal, donde vecinos pudieron conocer de cerca el resultado de la restauración.

Un auto que cambió la industria

El Ford T ocupa un lugar particular en la historia del automóvil. Su producción comenzó en 1908 y se extendió hasta 1927. Fue el primer modelo fabricado a gran escala mediante una línea de montaje móvil, un sistema que permitió reducir los tiempos de producción y acercar el automóvil a sectores más amplios de la población.

La producción superó las 15 millones de unidades, convirtiendo al modelo en uno de los vehículos más importantes de los primeros años de la industria automotriz.

El ejemplar restaurado por la familia Acosta corresponde a la versión Touring, una de las variantes destinadas a ofrecer un automóvil accesible para trabajadores y familias de la época.

Cuenta con un motor de cuatro cilindros y 2.900 centímetros cúbicos, características que permiten dimensionar la tecnología con la que circulaban estos vehículos hace un siglo.

Cien años y una historia familiar

De acuerdo con los registros de Ford, el automóvil cumplió 100 años el 24 de febrero de 2026.

La historia del vehículo con los Acosta comenzó varias décadas después de su fabricación. La familia lo conserva desde al menos la década de 1950 y, con el paso de los años, se convirtió en parte del patrimonio familiar.

La decisión de restaurarlo demandó cuatro años de trabajo. Cada etapa fue realizada por Mariano, Enrique y Gerardo Acosta, que combinaron conocimientos, tiempo y dedicación para recuperar el vehículo y devolverle la posibilidad de circular.

El resultado fue presentado públicamente en la Plaza Libertad, frente al museo de la ciudad, como una manera de compartir con los vecinos una pieza que reúne historia de la industria automotriz, memoria familiar y patrimonio local.