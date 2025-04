Este fin de semana, la ciudad de Crespo se llena de propuestas para todos los gustos. En el marco del 137º Aniversario de la Ciudad, la comunidad podrá disfrutar de espectáculos artísticos, destrezas criollas y competencias deportivas. Te compartimos un resumen con las principales actividades programadas para este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de abril.

Viernes 25 de abril

🪗 Peña Aniversario

La música y la danza folclórica serán protagonistas en la gran peña por el 137º aniversario de Crespo, desde las 21:00 en el salón ‘Esperanza’ (Avda. Ramírez y Avda. Independencia).

Con entrada libre y gratuita, actuarán:

Compañía de Danzas Folclóricas ‘Montielera y Federal’

Dúo Sentidos

Generación Folclore

Laureano Abrego

Taller de Danzas Folclóricas del IMEFAA

Amigos del Bar

María Cuevas

La conducción estará a cargo de Oscar Zaragoza y habrá servicio de cantina. Organiza: Municipalidad de Crespo.

🎾 Padel – Torneo NG Suma 13 y Suma 12

Comienza la actividad deportiva con el torneo de padel que se desarrollará durante todo el fin de semana en el Club Atlético Unión, desde las 15:00. Participan categorías masculinas (Suma 13) y femeninas (Suma 12).

Sábado 26 de abril

🎶 Un millón de años luz… Obras maestras de Gustavo Cerati

Un espectáculo musical imperdible que recorre los grandes éxitos del icónico Gustavo Cerati. Organizado por Proyecto Nativos, el show se desarrollará desde las 21:00 en el Salón Municipal, con entrada gratuita.

🏀 Básquetbol – Unión local

El equipo U15 femenino de Unión recibe a Comercio de La Paz a las 12:00. Más tarde, a las 14:00, el equipo U11 ‘A’ masculino enfrenta a Quique.

⚽ Fútbol infantil – Copa ‘Gurises’

Continúa la competencia de divisiones formativas de la Liga de Paraná Campaña. En Crespo jugarán:

Unión verde vs. Seguí FBC (Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’)

Sarmiento blanco vs. Unión blanco (predio ‘Mario Trembecki’)

Horarios:

Sub 13 (13:00) – Sub 11 (14:05) – Sub 15 (15:00)

⚽ Fútbol femenino

Por el Torneo Oficial ‘Irene Guerrero’, el Club Atlético Unión será local de Seguí FBC desde las 16:20.

Domingo 27 de abril

🤠 Destrezas Criollas

Desde las 8:30, el Campo de la Tradición (Acceso Alfonsín) será el escenario de una jornada a puro campo, con:

Pruebas de riendas (todas las categorías)

Clasificatorio para Fiestas Patrias Saladillo

Final del Campeonato Entrerriano 2024

Con gateras eléctricas y pista acondicionada, el evento culminará con un gran baile popular, con la música de Maravillas Alemanas y Tiana y sus Chamameceros. Organiza: Agrupación Apuntalando Raíces.

⚽ Fútbol masculino – Primera y juveniles

Por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión enfrenta a Cañadita Central de Seguí en el estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’.

Horarios:

Sub 20: 12:45 (15’ de tolerancia)

Sub 17: 14:15

Primera: 15:30