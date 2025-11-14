19° Encuentro Nacional de Coros “Por qué cantamos”

Una de las propuestas más destacadas de la cartelera cultural será el 19° Encuentro Nacional de Coros – Por qué cantamos, que tendrá lugar el sábado 15, desde las 20:30, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón.

La actividad es gratuita y abierta al público.

Participarán:

Coro Municipal del “Centenario” de Crespo

Coro de la UCAMI (Posadas, Misiones)

Coral Gonnet (La Plata, Buenos Aires)

Coral “Remanso” (La Paz, Entre Ríos)

Coro Municipal de María Grande (Entre Ríos)

Gabriel Cartañá se presenta en formato íntimo

El reconocido psicólogo, perito forense y comunicador Gabriel Cartañá llegará a Crespo con su propuesta “Íntimo”, un encuentro pensado para reflexionar sobre el amor, la vida y los vínculos humanos.

Será el sábado 15, a las 21:00, en el Salón Municipal.

En un formato de grupo reducido, los asistentes podrán plantear sus dudas y participar de una charla cercana y profunda. Se entregarán materiales para escribir preguntas personales que serán trabajadas durante el encuentro.

Las entradas están disponibles en la plataforma Passline.

Peña Escolar en la Escuela Nº 54 “Tomás Guido”

La tradicional Peña Escolar de la Escuela Nº 54 se realizará este viernes 14, desde las 20:30.

Habrá presentaciones de estudiantes, artistas invitados y servicio de cantina.

Actuarán:

Los Timbúes

Betina Exner

Grupo de Danzas Folclóricas “Yera”

Ensamble Adultos del IMEFAA

La entrada será voluntaria, y habrá ingresos habilitados por calles Sarmiento y Güemes.

Crespo Rock 2025: dos noches a puro rock

Este viernes 14 y sábado 15 llega una nueva edición del Crespo Rock 2025, en el predio Mario Trembecki, bajo la organización de RR Producciones.

Serán dos jornadas con más de una decena de bandas locales y regionales.

Viernes 20:00: Somos Rock, La Patada, La Puerta de Arriba, Abyssmo, Astillas, Osafim, Rollando Rolla y Sentir Nacional.

Sábado 17:00: Trifásica, BDG, Colties, Trovador, XUL Pacífico, Viejo Verde, Maple, Loud Noises, Stifler’s Mom, La Zapada, RDM, Aqueronte y Cultura Frita.

Entradas anticipadas para los dos días: $12.000.

Menores de 15 años ingresan gratis con un alimento no perecedero.

Cena anual de la Peña “Xentenario Xeneize”

Los simpatizantes de Boca Juniors tendrán su encuentro anual este sábado 15, desde las 21:00, en el Salón Daniel Trembecki del Club Atlético Sarmiento.

La cena contará con sorpresas, sorteos, gastronomía y la presencia de ex jugadoras del club.

DEPORTES

Básquetbol – Torneo Clausura (Asociación Paranaense)

El sábado, en el Club Atlético Unión, se disputarán cuatro encuentros:

13:00 – U9 “A” vs. Recreativo

14:00 – U11 “A” vs. Recreativo

15:00 – U13 “A” vs. Libertador San Martín

17:00 – U11 “B” vs. Viale FBC

Natación – Clínica con José Meolans

El ex nadador olímpico José Meolans brindará este sábado desde las 14:30 una clínica en la Asociación Deportiva y Cultural.

La actividad está dirigida a nadadores amateurs, profesores y estudiantes de Educación Física.

Fútbol – Cuartos del Torneo Clausura “Gurises”

Este sábado 15, desde las 15:00, se jugarán seis encuentros en Crespo:

En Cultural (Eduardo Stieben Wirth):

Sub 13: Cultural blanco vs. Unión blanco

Sub 11: Unión blanco vs. Sarmiento rojo

Sub 15: Cultural blanco vs. Viale FBC

En Sarmiento (Don César Bione):

Sub 13: Sarmiento blanco vs. Atlético María Grande

Sub 11: Viale FBC vs. Sarmiento blanco

Sub 15: Unión blanco vs. Deportivo Tabossi

Fútbol – Final Sub 17 (Torneo Clausura, Liga Paraná Campaña)

La final comenzará este sábado, a las 20:00, en el estadio Don César Bione, donde Sarmiento recibirá a Unión en el partido de ida.

Fútbol – Final Sub 20

El domingo a las 16:30, en el estadio Eduardo Stieben Wirth, la Asociación Deportiva y Cultural será local frente a Arsenal de Viale en el partido de ida por el título Sub 20.

Básquetbol – Primera División Femenina

Este domingo, a las 21:00, Unión de Crespo recibirá a Talleres de Paraná en el primer partido de las semifinales del Torneo Clausura.