16ta fecha - Etapa Clasificatoria

Zona Sur

Atlético María Grande (0) - Atlético Unión (0)

Cancha: Atl. María Grande. Amonestados: Vergara y Rodríguez (MG). Bassinger (U). Cambios: en María Grande, Jonathan Vera por Velásquez y Lucio Comas por Spessot. En Unión: Luciano Almeira por Schmidt y Joaquín Ríos por Rivas. Arbitro: Nicolás Mottier. Sub 20: 2-0 Sub 17: 1-1

Asociación Cultural (2) - Atlético Arsenal (1)

Cancha: Cultural de Crespo. Goles: Pedro Lía y Nicolás Seita (AC) y Jesús Sione (A). Expulsado: Leandro Chitero (AC). Amonestados: Torres, Lía y Gross (AC). Olechart, Mendoza y Albornóz(A). Cambios: en Asociación, Francisco Dalinger por Silva, Facundo Wachimeister por Güittlein y Tomás Sack por Gross. En Atlético: Emiliano Albornóz por Schvindt, Ignacio Dalinger por Hernández y Ivo Foletto por Santa Cruz. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 0-0 Sub 17: 3-0

Viale FBC (0) - Cañadita Ctral. (0)

Cancha: Viale FBC. Amonestados: Sosa, Pereyra y Correa (V). Villalba (CC). Cambios: en Viale FBC, Diego Correa por O. Taborda, Nazareno Taborda por Pereyra y Juan Ríos por Sosa. En Cañadita: Román Peralta por Bruno y Lucas Cogno por Todone. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 2-2 Sub 17: 1-0

Seguí FBC (6) - Asociación Maradona (0)

Cancha: Seguí FBC. Goles: Renzo Vera, Julio Barón, Neri Segovia, Genaro Truffe, Martín Giménez y Exequiel Comas. Amonestados: Casanave (S). Barrera (DM). Cambios: en Seguí FBC, Augusto Casanave por Giménez, Rodrigo Schmidt por Vera, Mariano Villanueva por Sione y Federico Deharbe por Barón. En Asociación: Pablo Goró por Marioni, Uriel Monzón por Pizetta, Santiago Rochi por Ocampo y Gerardo Ocampo por Fleicher. Arbitro: Juan Bonnin. Sub 20: 0-2 Sub 17: 2-1

Deportivo Tabossi (0) - Atlético Sarmiento (1)

Cancha: Deportivo Tabossi. Gol: Agustín Cantero. Expulsado: Alexis Migueles (DT). Amonestados: Lizzi, M. Peralta y Godoy (DT). Cantero (S). Cambios: en Deportivo, Martín Bruna por Leiss y Gastón Zapata por Zárate. En Atlético: Carlos Méndez por Ramírez y Facundo Schoenfeldt por Fernández. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-7

Libre: Litoral de María Grande.

Posiciones

María Grande 28; Unión 27; Seguí 25; Cultural, Litoral* y Viale 24; Arsenal 18; Cañadita 17; Tabossi 16; Sarmiento 12 y Maradona* 3 pts. (*) tienen su partido suspendido a los 37’ ST.

Próxima fecha (17ma)

Arsenal-Litoral, Unión-Viale FBC, Diego Maradona-Cultural, Cañadita Central-Tabossi y Sarmiento-Seguí FBC. Libre: María Grande.

Zona Norte - 13ra Fecha

Deportivo Tuyango (1) - Independiente FBC (1)

Cancha: Tuyango de Piedras Balncas. Goles: Hernán Arévalo (DT) y Pablo Aguirre (I). Amonestados: Claudio Ruiz Díaz y Aguiar (DT). Pecker, Fabre, Villalba y J. Simon (I). Cambios: en Deportivo, Mauricio Mansilla por Vilchez, Miguel Frega por Aguiar, Fernando Vera por Petenatti, Claudio Banega por Segovia y Gabriel Ellemberger por S, Puig. En Independiente: Juan Simon por Chocor y Matías Villalba por Monzón. Arbitro: Enzo Artazo. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-1

Unión Alcaraz (0) - Unión Agrario Cerrito (3)

Cancha: Unión Alcaraz. Goles: Augusto Yaryez, Miguel Ferreyra y José Casteglioni. Amonestados: Moreyra, Donda, O. Racig, F. López, A. Racig y Troncoso (UA). Yaryez y M. Ferreyra (UAC). Cambios: en Alcaraz, Agustín López por Barrios, Esteban Martínez por T. Ramírez, Alexander Racig por Donda, Felipe López por J. López y Rodrigo Troncoso por González. En Cerrito: Marcos Rodríguez por E. Benítez, Lázaro Cardozo por Casteglioni y Gastón Altamirano por López. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 0-0 Sub 17: 0-3

Atlético Hasenkamp (1) - Atlético Sauce de Luna (0)

Cancha: Atlético Hasenkamp. Gol: Valentín Mego. Amonestados: Ziegler, Ríos y Romero (H). Barrios, Rueda y Sotelo (SL). Cambios: en Hasenkamp, Hermes Fernández por Romero y Facundo Godoy por Mego. En Sauce de Luna: Brian Martín por Maciel, Ian Falconi por Núñez y Andrés Arredondo por Gausto. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 4-0 Sub 17: 2-1

Atlético Hernandarias - Juventus Unida (2)

Cancha: Atlético Hernandarias. Goles: Damián Taborda y Uriel Rodríguez. Amonestados: J. Lallana, Ruiz, Berdún y Cornejo (H). Salva y Janowsky (JU). Cambios: en Atlético, Laureano Faes por J. Gómez, Emanuel Villalba por F. Villalba, Federico Rodríguez por O. Gómez, Guillermo Romero por Troncoso y Julian Barrios por Ruiz. En Juventud: Gael Ortunio por L. Torres, Ricardo Herlein por Taborda y Tiziano Acevedo por Graciani. Arbitro: Nahuel Herrera. Sub 20: 3-1 Sub 17: 1-1

Dep. Bovril (2) - Juv. Sarmiento (0)

Cancha: Deportivo Bovril. Goles: Agustín Carroza y Jonathan Larrea. Expulsado: Enzo Llanez (JS). Amonestados: no hubo (DB). Zárate (JS). Cambios: en Deportivo, Jonathan Larrea por L. Luque, Cristián Rusch por Carroza, César Bianco por F. Luque, Cristián Medina por Espinoza y Julio Jara por Leiva. En Juventud: Guillermo Zárate por Puebla, Miguel Milessi por Mendoza, Juan Godoy por M. Llanez y Andrés Miño por Barrientos. Arbitro: Lisandro Núñez. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-0

Posiciones

Alcaraz 31; Independiente y Cerrito 27; Hasenkamp 25; Bovril 17; Tuyango 16; Juv. Unida 13; Hernandarias 11; Sauce de Luna 8 y Juv. Sarmiento 5 pts.

Próxima fecha (14ta)

Independiente-Alcaraz, Sauce de Luna-Tuyango, Cerrito-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Juv. Sarmiento-Hernandarias.

Torneo Femenino

Zona Sur

16ta fecha

María Grande 0-Unión 4

Cultural 1-Arsenal 1

Viale FBC 5-Cañadita 1

Seguí FBC 0-Diego Maradona 0

Tabossi 1-Sarmiento 0

Libre: Litoral.

Próxima fecha (17ma): Arsenal-Litoral, Unión-Viale FBC, Diego Maradona-Cultural, Cañadita Central-Tabossi y Sarmiento-Seguí FBC. Libre: María Grande.

Zona Norte

13ra Fecha

Alcaraz 0-Cerrito 1

Hasenkamp 0-Sauce de Luna 2

Hernandarias 2-Juv. Unida 1

Bovril 1-Juv. Sarmiento 2

Libre: Independiente.

Próxima fecha (14ta): Independiente-Alcaraz, Cerrito-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Juv. Sarmiento-Hernandarias. Libre: Sauce de Luna.