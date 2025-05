La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de múltiples actividades entre el sábado 10 y domingo 11 de mayo.

CENA Y BAILE EN EL 38º ANIVERSARIO DEL HOGAR NUEVO AMANECER

La noche del sábado se viste de fiesta con la celebración del 38º aniversario del Hogar Nuevo Amanecer. A partir de las 20:30, en el salón de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, se realizará una cena con baile. El evento contará con las actuaciones en vivo de Los Herederos y Súper Banda Estrella. La organización está a cargo de la Comisión sostenedora del Hogar.

TEATRO CON ANITA MARTÍNEZ EN EL SALÓN MUNICIPAL

Ese mismo sábado, desde las 21:15, el Salón Municipal recibirá a Anita Martínez con su unipersonal “Histeriotipos”, una obra cargada de humor y reflexión que recorre, en clave satírica, los distintos perfiles de hombres con los que una mujer puede encontrarse en la búsqueda del amor. Entradas a $15.000 disponibles en www.ticketway.com.ar, con financiación en cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos, Santa Fe e ICBC. Organizan: +Show Entretenimiento, Visión Motos y Flamingo.

MÚSICA EN VIVO: DOMINGOS EN EL LAGO

El domingo por la tarde, a partir de las 17:00, llega una nueva edición de ‘Domingos en el Lago: Rock’ en el Anfiteatro del Lago. La propuesta musical gratuita incluirá presentaciones de las bandas Rollando Rolla, Trébol y Osafim. Habrá servicio de cantina a cargo de RR Producciones. El evento es organizado por la Municipalidad de Crespo.

AGENDA DEPORTIVA PARA TODOS LOS GUSTOS

Básquetbol

El Club Atlético Unión de Crespo será local en una intensa jornada de básquet formativo, en el marco del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol. Se jugarán partidos ante Estudiantes, Viale FBC, Patronato y Atlético María Grande, en categorías U11, U13 y U15, desde las 12:00 hasta las 18:00.

Fútbol Infantil y Juvenil

Continúa la Copa Gurises de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña con encuentros en Crespo:

Sarmiento rojo vs. Unión verde (predio Mario Trembecki)

Cultural celeste vs. Cañadita Central (estadio Eduardo Stieben Wirth)

Unión blanco vs. Deportivo Tabossi (estadio Mundialista 25 de Agosto)

Los partidos comienzan a las 13:00 (Sub 13), 14:05 (Sub 11) y 15:00 (Sub 15).

Fútbol Femenino

El clásico crespense femenino se disputará el domingo a las 16:30, en el predio Mario Trembecki. El Club Atlético Sarmiento recibirá a Unión de Crespo, en la séptima fecha del Torneo Oficial ‘Irene Guerrero’.

Primera División Masculina

También se jugará la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el estadio Mundialista 25 de Agosto, se enfrentarán Unión de Crespo y Unión Agrarios de Cerrito, desde las 12:45 (Sub 20), 14:15 (Sub 17) y 15:30 (Primera División).