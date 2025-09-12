Charlas, capacitaciones, talleres, teatro, música, actividades recreativas y deportes: la agenda de Crespo se renueva con múltiples propuestas para disfrutar del viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Instituciones locales y la Municipalidad ofrecen alternativas para todas las edades bajo el lema “¡Viví Crespo!”.

Segunda Jornada del “Día de la Industria”

El viernes, de 17:00 a 21:30, se desarrollará la Segunda Jornada del Día de la Industria, organizada por la Asociación Civil Parque Industrial Crespo y la Municipalidad.

La cita será en el Salón de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura (Estrada 1627). Bajo el lema “Unión y desarrollo productivo”, se compartirá un espacio de encuentro para trabajadores, profesionales y empresas, con el objetivo de fortalecer vínculos, compartir experiencias y potenciar el desarrollo productivo local.

Conectando con Alemania: Junges Netzwerk en Crespo

El sábado desde las 13:30, Crespo será sede del encuentro “Conectando con Alemania”, en el Auditorio Municipal Eva Perón.

La jornada, destinada a jóvenes de 18 a 35 años, contará con la presencia de representantes de la Stiftung Verbundenheit, la FAAG, la Embajada de Alemania, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y el Municipio.

Habrá un workshop sobre la Alemania actual, charlas sobre comunidad argentino-alemana, ambiente y tecnología, además de espacios de diálogo para pensar proyectos conjuntos.

La participación es gratuita, con inscripción previa en este enlace.

Estudiantina 2025

La tradicional Estudiantina sigue sumando propuestas con 25 equipos en competencia.

Sábado (desde las 13:00, en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”) : carreras de karting (Categoría A), torneo de truco, torneo de metegol y desafío de huevos al plato (Categorías A y B).

: carreras de karting (Categoría A), torneo de truco, torneo de metegol y desafío de huevos al plato (Categorías A y B). Domingo (17:00 a 22:00, en el Auditorio Municipal Eva Perón): competencia “El gran estudiante”, para equipos de la Categoría A.

Teatro con humor entrerriano

El sábado a las 21:00, el Salón Municipal recibirá la obra “Zoilo de polecía y curandero”, basada en el libro del entrerriano Arturo Labat. Se trata de una comedia costumbrista que rescata el humor y las tradiciones de la región.

Las entradas tienen un costo de $8.000 y pueden adquirirse en Arte Mary (San Martín 1018). Organiza el Elenco Teatral Independiente PVC (Puros Valores Crespenses).

Música: Julián Zapata Cani y artistas invitados

El domingo a las 18:00, también en el Salón Municipal, el cantautor crespense Julián Zapata Cani presentará su nuevo álbum. La velada contará con la participación de Mery Velázquez y Agustín Leicker.

La propuesta, gratuita y abierta a toda la comunidad, incluirá canciones grabadas en un campamento musical en Victoria en 2024, con la producción de Snail Lake (Baradero). Será un espectáculo que combina estreno discográfico, encuentro cultural y colaboración artística entre provincias.